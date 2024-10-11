Hangi mağara Antalya'da değildir? Damlataş Mağarası nerede, Dim Mağarası nerede, Karain Mağarası nerede, Oylat Mağarası nerede?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangi mağara Antalya'da değildir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HANGİ MAĞARA ANTALYA'DA DEĞİLDİR?

A: Damlataş Mağarası

B: Karain Mağarası

C: Dim Mağarası

D: Oylat Mağarası

Cevap : D

Oylat Mağarası

Oylat Mağarası, Bursa ili İnegöl ilçesindeki turistik mağara. Mağara 665 m uzunluk, 95 m yüksekliğe sahiptir. Oylat Deresi'nin batı kenarında, Kanyon yamacında asılı durumda, yatay duruşlu, oluşumunu tamamlamış fosil bir mağaradır. Mağara İnegöl'ün 17 km güneydoğusundaki Hilmiye Mahallesinde bulunur.