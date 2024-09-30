Hangi klasik eserin yazarı Honoré de Balzac'tır? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangi klasik eserin yazarı Honoré de Balzac'tır? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HANGİ KLASİK ESERİN YAZARI HONORÉ DE BALZAC'TIR?

A: Vadideki Zambak

C: Suç ve Ceza

B: Sefiller

D: Beyaz Geceler

Cevap: