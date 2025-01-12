ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangi gezegenin atmosferinde en fazla bulunan gaz azottur? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HANGİ GEZEGENİN ATMOSFERİNDE EN FAZLA BULUNAN GAZ AZOTTUR?

A: Jupiter

B: Venüs

C: Dünya

D: Mars

Cevap: C