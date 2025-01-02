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Hangi diziler final yapıyor, diziler neden final yapıyor 2025?

Hangi diziler final yapıyor, diziler neden final yapıyor 2025?
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Reklam gelirlerinin bu sene yarı yarıya düşmesi nedeniyle çok sayıda dizi için final alındı. Final yapan 13 diziden 8'i yayın hayatına yeni başlayan diziler olurken, diğerleri ise geçen sezondan beri devam eden diziler oldu. Peki, hangi diziler final yapıyor, diziler neden final yapıyor 2025?

Ekonomik kriz , televizyon sektörünü de vurdu. Elde edilen reklam gelirinin bu sene neredeyse yarı yarıya düşmesi, diziler için final kararı verilmesine yol açtı. Hangi diziler final yapıyor, diziler neden final yapıyor 2025?

HANGİ DİZİLER FİNAL YAPIYOR?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bu sezon ekrana veda eden dizi sayısı 13 oldu. Final yapan 13 diziden 8'i yayın hayatına yeni başlayan "Kör Nokta", "Kötü Kan", "Güzel Aşklar Diyarı", "Karadut", "Gizli Bahçe", "Kalpazan", "Aşk Evlilik Boşanma" ve "Holding" oldu.

İddialı açılışlar yapsa da ekranda fazla tutunamayan diğer diziler ise geçen sezon başlayan "Taş, Kağıt Makas", "Kirli Sepeti", "Kara Ağaç", "Yalan" ve "Yabani" yapımları.

Bu sene başrol oyuncuları 'Yılın En İyi Çifti' seçilen Yabani'nin geçen hafta final yapması bekleniyordu.

RTÜK'ten alınan yayın durdurma kararı nedeniyle dizinin finali yeni yıla kaldı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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