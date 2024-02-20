Hande Sarıoğlu Yağmur Çevik'e sert çıktı! Söylemezsem Olmaz programında gergin anlar: Hande Sarıoğlu'nu ne kızdırdı?

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında sular durulmuyor. Programın yeni yorumcuları olan Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik birbirine girdi. Para konusunda gerilim yaşayan Hande Sarıoğlu'nun öfkeli halleri dikkat çekti. Hande Sarıoğlu'nu ne sinirlendirdi? İşte detaylar...

HANDE SARIOĞLU VE YAĞMUR ÇEVİK NEDEN KAVGA ETTİ?

Ebru Gündeş'in evleneceği iddialarıyla ilgili konuşan sunuculardan Yağmur Çevik, "Erkek aşkı kadında bulur, kadın aşkı aşkta bulur" şeklinde bir yorum yaptı. Bunun üzerine Hande Sarıoğlu da, "Aşk değil para" dedi. Bunun üzerine Yağmur Çevik "o sensin" diyerek esprili bir şekilde karşılık verdi. Ancak, Çevik'in bu yoruma sinirlenen, Sarıoğlu, "Bana böyle ithamlarda bulunamazsın! Benim parayla marayla işim olmaz. Nereden biliyorsun öyle olduğunu?" şeklinde sert bir çıkış yaptı. Çevik, canlı yayındaki gerilimi hafifletmek için konuyu değiştirmeye çalışsa da, Sarıoğlu'nun siniri dinmedi. İtham edildiği konuya oldukça sinirlenen Sarıoğlu, "Para mevzusunu bana döndürürsen, benim kırmızı çizgim var. Beni böyle tanımlayamazsın" şeklinde yanıt verdi. Programın diğer sunucusu Arto ise, partnerlerini sakinleştirmek yerine "Ay beter olun canıma değsin" şeklinde esprili bir yorum yaptı.