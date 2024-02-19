Hande Sarıoğlu kimdir? Söylemezsem Olmaz'ın sunucusu Hande Sarıoğlu evli mi, kaç yaşında, nereli?

Sosyal medyanın aşina olduğu Hande Sarıoğlu kariyerindeki değişim sonrasında merak ediliyor. Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk görevini üstlenen Sarıoğlu, sosyal medya platformu İnstagram'da yayınladığı iddialı içerikleri ile bir süre dikkat çekti. Hande Sarıoğlu'nun kim olduğu ise en çok araştırılanlar arasına girdi. Hande Sarıoğlu kimdir? Hande Sarıoğlu kaç yaşında, evli mi? İşte ayrıntılar...

HANDE SARIOĞLU KİMDİR?

Hande Sarıoğlu, 19 Eylül 1988 tarihinde Düzce'nin Akçakoca ilçesinde dünyaya geldi. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra, 2008-2010 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı ve düğün organizatörü rolünde dikkat çekti. Ardından, 2010'da Star TV'de yayınlanan Çarkıfelek programında göründü ve 2011'de Pasaport adlı yarışma programını Ümit Erdim ile birlikte sundu. FOX'ta yayımlanan Kaç Para Kaç programının sunuculuğunu üstlendi.

2016 yılında TV8'de yayımlanmaya başlayan Böyle Çok Daha Güzelsin programında jüri üyesi olarak yer aldı. 2017 yılında Tivibu Spor'da çalışmaya başlayan Sarıoğlu, daha sonra Habertürk TV'ye geçerek Spor Saati programını sundu. Ancak, 2 Aralık 2019'da programda yaşanan bir tartışma sonrasında sunuculuk görevini bıraktı. Spor haberlerini sunmaya devam etti ve 19 Şubat 2024'ten itibaren Söylemezsem Olmaz programında yorumculuk yapıyor. Aynı zamanda Hande Sarıoğlu'nun evli olmadığı biliniyor.