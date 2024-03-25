Ünlü astrolog, sunucu ve yazar Hande Kazanova'nın kim olduğu merak ediliyor. Güzelliğiyle ve önemli yorumlarıyla dikkat çeken Hande Kazanova'nın hayatı araştırılıyor. Peki, Hande Kazanova kimdir? Hande Kazanova kaç yaşında, nereli?

HANDE KAZANOVA KİMDİR?

Kazanova, ailesinin tek çocuğudur. İlkokulunu Alaybey İlkokulu ortaokulu ve liseyi İzmir Fatih Koleji'nde okumuştur. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesinde okumuştur. Türkiye'yi temsil ettiği Miss Internatonial (1993) yarışmasında ilk 10 arasına girmiştir. TRT İstanbul Radyosunda tiyatroculuk dersleri almıştır. 2000 yılında Kiss TV'de kendi adını taşıyan VJ Hande Kazanova programını sunmuştur. Aynı sene astroloji yazarı olmuştur. 2003-2005 yılları arasında Canan rolüyle Kurtlar Vadisi dizisinde oynamıştır. Günümüzde ise, burç astroloji yazarlığını yapmaktadır.

KAZANOVA OYUNCULUK KARİYERİNDE HANGİ DİZİLERDE OYNADI?