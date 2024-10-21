Ünlü gazeteci ve sunucu Hande Fırat'ın hayatı ve kariyeri, medya dünyasında büyük bir ilgiyle takip edilmektedir. 10 Eylül 1974 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Fırat, Türkiye'nin önde gelen haber sunucularından biri olmuştur. Peki, Hande Fırat kimdir? Hande Fırat kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

HANDE FIRAT KİMDİR?

Hande Fırat, 10 Eylül 1974 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Ortaöğrenimini Ankara Tevfik Fikret Lisesi'nde tamamladıktan sonra, yükseköğrenimini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünde yapmıştır. Fırat, televizyonculuk kariyerine, lisans eğitimi sırasında başladığı staj ile adım atmıştır. Çeşitli televizyon kanallarında çalışarak deneyim kazanmıştır; bunlar arasında Kanal D, NTV ve BRT bulunmaktadır. Kasım 1999'da CNN Türk'te başbakanlık muhabiri olarak görev almaya başlayan Fırat, 2011 yılında CNN Türk'ün, 2014 yılında ise Kanal D'nin Ankara temsilcisi olarak atanmıştır.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, CNN Türk canlı yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile FaceTime aracılığıyla gerçekleştirdiği görüşme, onu Türkiye'nin en tanınmış haber sunucularından biri haline getirmiştir. Erdoğan'ın halkı sokağa çıkmaya çağırmasıyla darbenin seyrini değiştiren bu yayın, Fırat'ın kariyerindeki önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirilmiştir. Bu başarı, aynı yıl düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri'nde "Yılın Medya Olayı" dalında ödüle layık görülmesini sağlamıştır.

Darbe gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü iPhone marka telefonunu, Boğaziçi Köprüsü'nün Anadolu girişine yakın bir konumda açılan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ne bağışlamıştır. Fırat'ın telefonunun yanında, Erdoğan'ın telefonunun da sergilendiği belirtilmektedir.

Hande Fırat, İngilizce ve Fransızca bilmektedir. 2005 yılında Nehir adını verdiği bir kız çocuğu dünyaya getirmiştir. 5 Aralık 2017'de iş adamı Murat Özvardar ile evlenmiştir. Fırat, hobi olarak resim yapmaktadır ve 10 Nisan 2019'da CerModern'de "Renklerdir Patlayan" adlı bir sergi açarak 60 yağlı boya tablosunu sergilemiştir.