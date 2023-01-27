Hamza Yardımcıoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hamza Yardımcıoğlu'nun hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Hamza Yardımcıoğlu geliyor. Peki, Hamza Yardımcıoğlu kimdir, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne, evli mi? Hamza Yardımcıoğlu ile ilgili detaylar haberimizde...

Ertan Özyiğit ile Kayıt Dışı programı konuklarından olan Hamza Yardımcıoğlu'nun hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edildi. Peki, Hamza Yardımcıoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

HAMZA YARDIMCIOĞLU KİMDİR?

Hamza Yardımcıoğlu 1977 İstanbul doğumludur. 46 yaşında olan Hamza Yardımcıoğlu araştırmacı ve yazardır. Hamza Yardımcıoğlu Anadolu üniversitesi İktisat eğitimi almıştır. Astronomi ve dinler tarihi konularında birçok kitap ve makalesi bulunur.

Türkçe'nin yanı sıra İngilizce ve Arapça da bilen Hamza Yardımcıoğlu bazı TV programlarına sunucu veya konuk olarak katılmıştır. Hamza Yardımcıoğlu 27 Ocak 2023 tarihinde Ertan Özyiğit ile Kayıt Dışı programının konuklarından birisidir. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Hamza Yardımcıoğlu'nun İnstagram'da 113 bin takipçisi bulunmaktadır.