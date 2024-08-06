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HAMSTER KOMBAT 6 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir?

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Popüler oyun Hamster Kombat'ın 6 Ağustos tarihli günlük şifre kombo kartları duyuruldu. Oyuncular, bu şifreleri kullanarak oyun içinde çeşitli avantajlar elde edebilir. Hamster Kombat, kullanıcıların birbirleriyle çevrimiçi olarak savaştığı bir oyun olup, günlük şifrelerle kullanıcılarına sürekli yeni deneyimler sunmaktadır.

Hamster Kombat oyununda 6 Ağustos tarihine özel günlük şifre kombo yayınlandı. 6 Ağustos tarihli şifre, oyuncuların heyecanla beklediği bir güncelleme oldu. Bu şifreler, oyuncuların oyun içinde daha fazla avantaj elde etmelerini sağlıyor. Peki, Hamster Kombat nedir ve bu şifreler nasıl kullanılır? İşte detaylar...

HAMSTER KOMBAT NEDİR?

Hamster Kombat, sanal bir kripto borsasını yöneterek Hamster coin çıkarabileceğiniz viral Telegram tabanlı bir kripto oyunudur.

HAMSTER KOMBAT 6 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir?

HAMSTER KOMBAT 6 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE NE?

6 Ağustos için Hamster Kombat günlük şifre 'BYTES' oldu. İşte, mors alfabesi ile günlük şifre:

B: - . . .

Y: - . - -

T: -

E: .

S: . . .

HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE NASIL KULLANILIR?

Hamster Kombat'da kullanıcılar, ana ekran üzerinden "Günlük Şifre" bölümüne dokunduklarında özel bir ara yüzle karşılaşıyor. Arka planın kırmızıya dönüşmesiyle birlikte şifre girişine başlanılıyor, her bir harfi mors alfabesi yönergelerine göre de girebilirsiniz.

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Kaynak: Haberler.com / Gündem

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