Üye Girişi
Haberler

HAMSTER KOMBAT 28 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Popüler oyun Hamster Kombat'ın 28 Ağustos günlük şifre kombo kartları güncellendi. Oyuncular, yeni şifreleri kullanarak oyun içinde daha fazla avantaj elde edebilirler. Hamster Kombat, oyuncuların hamster karakterleriyle dövüştüğü bir mobil oyun olarak biliniyor.

28 Ağustos Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? Hamster Kombat'ın 28 Ağustos günlük şifre kombo kartları duyuruldu. Bu popüler oyunun yeni şifresi ve nasıl kullanılacağı merak konusu oldu. Hamster Kombat, kullanıcılarına eğlenceli ve heyecanlı bir oyun deneyimi sunuyor. Peki, Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir?

HAMSTER KOMBAT NEDİR?

Hamster Kombat, sanal bir kripto borsasını yöneterek Hamster coin çıkarabileceğiniz viral Telegram tabanlı bir kripto oyunudur.

HAMSTER KOMBAT 28 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir?

28 AĞUSTOS 2024 HAMSTER KOMBAT YENİ ŞİFRE NE?

Hamster Kombat oyuncuları, bugünün günlük şifresi olan "MARTA" ile 28 Ağustos 2024 tarihinde, 1 milyon coin kazanma fırsatını yakaladı.

Hamster Kombat oyununun, 28 Ağustos 2024 tarihli "MARTA" şifresinin Mors alfabesi ile yazılışı şu şekilde:

M: - -

A: . -

R: . - .

T: -

A: . -

Hamster Kombat, 28 Ağustos günlük şifresi olan MARTA kelimesinin, mors alfabesiyle dizlimi şu şekilde;

- - . - . - . - . -

HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE NASIL KULLANILIR?

Hamster Kombat'ta kullanıcılar, ana ekran üzerinden "Günlük Şifre" bölümüne dokunduklarında özel bir ara yüzle karşılaşıyor. Arka planın kırmızıya dönüşmesiyle birlikte şifre girişine başlanılıyor, her bir harfi mors alfabesi yönergelerine göre de girebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Hamster Coin Oyun Gündem Teknoloji Yaşam Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Mehmet Cengiz kimdir? Mehmet Cengiz kaç yaşında, nereli? Cengiz Holding'in sahibi kim? Narin bulundu mu? Diyarbakır'da kaybolan Narin nerede? Narin kaç gündür kayıp? Öğretmen mülakat sonuçları neden açıklanmıyor? Öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 28 Ağustos bugün açıklanır mı? GELİNİM MUTFAKTA 28 AĞUSTOS 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok? HAMSTER KOMBAT 28 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? 28 AĞUSTOS TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Galatasaray elendi mi? Galatasaray- Young Boys maçı kaç kaç bitti? Galatasaray- Young Boys maç özeti! 28-29 Ağustos Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Selçuklu elektrik kesintisi 28-29 Ağustos Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Alanya, Kepez, Muratpaşa elektrik kesintisi 28-29 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehitkamil, Nurdağı, Şahinbey elektrik kesintisi listesi Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Mart Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 28-29 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Turgutlu, Salihli, Yunusemre elektrik kesintisi 28-29 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ödemiş, Buca, Karabağlar elektrik kesintisi 28-29 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Ümraniye, Kadıköy, Bakırköy elektrik kesintisi Şans Topu sonuçları açıklandı Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 28 Ağustos 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 28-29 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Seyhan, Çukurova, Yüreğir elektrik kesintisi! 28 Ağustos 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 28-29 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Keçiören, Çankaya, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 28 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 28 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! CANLI Ülke Puanı Sıralaması! (UEFA-GÜNCEL)
title