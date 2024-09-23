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HAMSTER KOMBAT 23 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat kombo kartları belli oldu mu?

HAMSTER KOMBAT 23 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat kombo kartları belli oldu mu?
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Popüler online oyun Hamster Kombat'ın 23 Eylül tarihli günlük şifresi merak ediliyor. Oyuncular, yeni şifrenin ne olduğunu ve nasıl kullanılacağını araştırıyor. Hamster Kombat'ın kombo kartlarının belli olup olmadığı da gündeme geliyor.

23 Eylül Pazartesi Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat kombo kartları belli oldu mu? Hamster Kombat'ın 19 Eylül tarihli günlük şifre kombo kartları duyuruldu. Bu popüler oyunun yeni şifresi ve nasıl kullanılacağı merak konusu oldu. Hamster Kombat, kullanıcılarına eğlenceli ve heyecanlı bir oyun deneyimi sunuyor. Peki, Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? İşte detaylar...

HAMSTER KOMBAT NEDİR?

Hamster Kombat, sanal bir kripto borsasını yöneterek Hamster coin çıkarabileceğiniz viral Telegram tabanlı bir kripto oyunudur.

HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE

Hamster Kombat oyuncuları, 23 Eylül 2024 tarihinin günlük şifresi olan "UTOPIA" ile 1 milyon coin kazanma fırsatına sahip oldular. Hamster Kombat dünyasında oyunculara sunulan bu şifre, ekstra avantajlar ve ödüller kazandırarak oyun içinde ilerlemelerine yardımcı oldu. Her gün yenilenen bu şifrelerle, oyuncular oyun içindeki başarılarını daha da artırma şansına erişiyor. 23 Eylül 2024 tarihli "UTOPIA" şifresinin Mors alfabesiyle yazılışı şu şekildedir:

U: . . -

T: -

O: - - -

P: . - - .

I: . .

A: .-

Hamster Kombat oyununun, 23 Eylül 2024 tarihli "UTOPIA" şifresinin Mors alfabesi ile yazılışı şu şekilde:

. - - - - - . - - . . . . -

HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE NASIL KULLANILIR?

Hamster Kombat'ta kullanıcılar, ana ekran üzerinden "Günlük Şifre" bölümüne dokunduklarında özel bir ara yüzle karşılaşıyor. Arka planın kırmızıya dönüşmesiyle birlikte şifre girişine başlanılıyor, her bir harfi mors alfabesi yönergelerine göre de girebilirsiniz.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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