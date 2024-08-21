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HAMSTER KOMBAT 21 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir?

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Popüler oyun Hamster Kombat'ın 21 Ağustos Çarşamba için günlük şifre ve kombo kartları açıklandı. Oyuncular, bu bilgileri kullanarak oyun içerisinde çeşitli avantajlar elde edebilir. Hamster Kombat, kullanıcıların birbirleriyle mücadele ettiği bir oyun olup, şifre ve kombo kartları oyunculara ekstra güçler verir.

21 Ağustos Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? Hamster Kombat'ın 21 Ağustos tarihli günlük şifre kombo kartları duyuruldu. Bu popüler oyunun yeni şifresi ve nasıl kullanılacağı merak konusu oldu. Hamster Kombat, kullanıcılarına eğlenceli ve heyecanlı bir oyun deneyimi sunuyor. Peki, Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir?

HAMSTER KOMBAT NEDİR?

Hamster Kombat, sanal bir kripto borsasını yöneterek Hamster coin çıkarabileceğiniz viral Telegram tabanlı bir kripto oyunudur.

21 AĞUSTOS 2024 HAMSTER KOMBAT YENİ ŞİFRE NE?

Hamster Kombat oyuncuları, bugünün günlük şifresi olan "TWERK" ile 21 Ağustos 2024 tarihinde, 1 milyon coin kazanma fırsatını yakaladı. Hamster Kombat oyununun, 21 Ağustos 2024 tarihli "TWERK" şifresinin Mors alfabesi ile yazılışı şu şekilde:

T: -

W: . - -

E: .

R: . - .

K: - . -

Hamster Kombat, 21 Ağustos günlük şifresi olan TWERK kelimesinin, mors alfabesiyle dizlimi şu şekilde;

- . - - . . - . - . -

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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