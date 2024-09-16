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HAMSTER KOMBAT 16 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat kombo kartları belli oldu mu?

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Popüler oyun Hamster Kombat'da 16 Eylül tarihli günlük şifre merakla bekleniyordu. Oyun severler için yeni şifre ne ve nasıl kullanılır sorusu yanıt buldu. Ayrıca Hamster Kombat'ın kombo kartları da belli oldu.

16 Eylül Pazartesi Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat kombo kartları belli oldu mu? Hamster Kombat'ın 15 Eylül tarihli günlük şifre kombo kartları duyuruldu. Bu popüler oyunun yeni şifresi ve nasıl kullanılacağı merak konusu oldu. Hamster Kombat, kullanıcılarına eğlenceli ve heyecanlı bir oyun deneyimi sunuyor. Peki, Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? İşte detaylar...

HAMSTER KOMBAT NEDİR?

Hamster Kombat, sanal bir kripto borsasını yöneterek Hamster coin çıkarabileceğiniz viral Telegram tabanlı bir kripto oyunudur.

HAMSTER KOMBAT 16 EYLÜL PAZARTESİ GÜNLÜK ŞİFRE NEDİR?

Hamster Kombat oyuncuları, bugünün günlük şifresi olan "CHARGE" ile 16 Eylül 2024 tarihinde, 1 milyon coin kazanma fırsatını yakaladı. Hamster Kombat oyununun, 16 Eylül 2024 tarihli "CHARGE" şifresinin Mors alfabesi ile yazılışı şu şekilde:

C: - . - .

H: . . . .

A: . -

R: . - .

G: - - .

E: .

Hamster Kombat, 16 Eylül günlük şifresi olan CHARGE kelimesinin, mors alfabesiyle dizlimi şu şekilde;

- . - . . . . . . - . - . - - . .

HAMSTER KOMBAT 16 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat kombo kartları belli oldu mu?

HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE NASIL KULLANILIR?

Hamster Kombat'ta kullanıcılar, ana ekran üzerinden "Günlük Şifre" bölümüne dokunduklarında özel bir ara yüzle karşılaşıyor. Arka planın kırmızıya dönüşmesiyle birlikte şifre girişine başlanılıyor, her bir harfi mors alfabesi yönergelerine göre de girebilirsiniz.

HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK KOMBO KARTLARI NASIL AÇILIR?

Günlük Giriş Yapma: Oyuna her gün giriş yaparak günlük ödülleri toplamak önemlidir. Çoğu oyun, günlük girişler için ödüller sunar ve bu ödüller arasında kombo kartları da bulunabilir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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