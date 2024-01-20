Hamit Öncü kimdir, ne mezunu? Hamit Öncü hayatı ve biyografisi! Hamit Öncü kaç yaşında, nereli?

Yerel seçimlere az bir süre kala ilçe belediye başkan adayları kimler oldu araştırılmaktadır. Ak Parti'de bugün açıklanacak İstanbul ilçe belediye başkan adayları netleşti. Kulislere göre adaylığı tebliğ edilen AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı olarak gösterilen Hamit Öncü'nün hayatı merak konusu oldu. Arama motorlarında Hamit Öncü'nün kariyeri sorgulatılıyor. Peki, Hamit Öncü kimdir? Hamit Öncü kaç yaşında, nereli? Hamit Öncü hayatı ve kariyeri! Detaylar haberimizde..

HAMİT ÖNCÜ KİMDİR?

Hamit Öncü, 1979-2004 seneleri arasında öğretmenlik ve idarecilik gibi eğitim alanındaki görevlerde bulunmuştur. 1994 yılında Refah Partisi'nin Kıraç Belediye Başkan adayı olarak siyaset sahnesine adım atan Hamit Öncü, yerel yönetim alanındaki ilk deneyimini kazanmıştır. 2004-2009 seneleri arasında Kıraç Belediye Başkanı olarak görev yapan Hamit Öncü, yerel yönetimdeki liderliğiyle dikkat çekmiştir. 2015 senesinde AKP'nin 3. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Sekreterya ve Bilgi İşlem Sorumlusu olarak görev almıştır.