Son birkaç bölümdür Nilay'ın ortaya çıkan ihaneti sosyal medya platformlarında büyük tartışmalara sebep oldu. Milyonlar dört gözle Nilay'ın bebeğinin babasının kim olduğunu beklerken, gerçekler yeni bölümde ortaya çıkacak. Hamileyken DNA testi yapılır mı?

HAMİLEYKEN DNA TESTİ YAPILIR MI?

Riskli gebeliklerde 10. haftadan itibaren anne kanında serbest fetal DNA (cell free DNA) testi yapılabilir. Serbest Fetal DNA testinde; annenin kanından, serbest fetal DNA elde edilerek fetal kromozomlar incelenir. Kesin bir tanı testi değildir. Ancak güvenilirliği yüksek bir tarama testi olarak kabul edilir.