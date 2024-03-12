Halit Germen kimdir? MHP Aydın Germencik Belediye Başkan Adayı Halit Germen kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Aydın Germencik Belediye Başkan Adayı Halit Germen kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Halit Germen kimdir? MHP Aydın Germencik Belediye Başkan Adayı Halit Germen nereli? Detaylar haberimizdedir…

HALİT GERMEN KİMDİR?

Halit Germen, 31 Mayıs 1980'de Ortaklar ilçesinde dünyaya geldi ve ailenin ikinci çocuğudur. İlk ve orta öğrenimini Ortaklar Mahallesi'nde tamamladıktan sonra lise eğitimini başarıyla Germencik ilçesinde sürdürdü. Askerlik görevinin ardından aile geleneğini devam ettirmek için memleketine geri döndü.

Ticaret hayatına adım atan ve 2004 yılında evlenerek iki çocuk babası olan Halit Germen, siyasete 2014 yılında Germencik Belediye Başkanlığı seçimleriyle ilçe meclis üyesi olarak giriş yaptı. Ardından 2019 yerel seçimlerinde büyükşehir meclis üyeliği görevine devam etti. Ayrıca, Aydın Ticaret Odası ve Ayto Yüksek İstişare Kurulu gibi önemli kurumlarda aktif olarak çalıştı.

Halit Germen, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde MHP Aydın Germencik Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.