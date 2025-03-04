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Halit Ergenç saçları peruk mu, protez mu?

Halit Ergenç saçları peruk mu, protez mu?
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Halit Ergenç'in yeni dizisi için imaj değişikliğine gitti. Ergenç'in dönem dizilerinde saç ve sakalları hep dikkat çekiyordu. Halit Ergenç saçları peruk mu, protez mu?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan, etkileyici hikayesi ve oyuncu kadrosuyla merak uyandıran Kral Kaybederse'nin yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay oturuyor. Diziyi izleyen kişiler de "Halit Ergenç saç mı ektirdi?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, Halit Ergenç peruk mu kullanıyor, saçı protez mi?

HALİT ERGENÇ SAÇLARI PERUK MU, PROTEZ MU?

Yeni dizisi için saçlarında değişikliğe giden Ergenç sakallarını da şekillendirdi.

Halit Ergenç'in saç ektirmediği ya da saç ekim işlemi yaptırmadığı biliniyor. Sosyal medyada Ergenç'in peruk ya da protez saç kullandığı ifade ediliyor. Kesin olarak bir kanıya varmak zor olsa da Ergenç'in protez saç kullandığı düşünülüyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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