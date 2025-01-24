Üye Girişi
Haberler
Kartalkaya'daki otel yangını soruşturmasında gözaltı sayısı 14'e çıktı

78 kişiyi hayattan koparan yangınla ilgili soruşturmada yeni gelişme
78 canımıza mezar olan oteldeki 8 ihmal

Şimdi hesap zamanı! İşte 78 canımızı hayattan koparan 8 ihmal
Oyuncu Halit Ergenç ve Dolunay Soysert ifadeye çağrıldı

Ayşe Barım'ın gözaltına alınması sonrası iki ünlü ifadeye çağrıldı
Ticaret durma noktasına gelmişti! Türkiye ile Suriye arasındaki yüzde 500'lük vergi krizi çözüldü

Türkiye ile Suriye arasındaki yüzde 500'lük vergi krizi çözüldü

Halit Ergenç neden ifadeye çağırıldı?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin tanınmış oyuncularından Halit Ergenç, Gezi Parkı olayları sebebiyle ifadeye çağırıldı. Olayın detayları ve Ergenç'in ifadeye neden çağırıldığı merak ediliyor. Peki, Halit Ergenç neden ifadeye çağırıldı? İşte detaylar!

2013 yılında gerçekleşen Gezi Parkı protestoları sırasında, Halit Ergenç de eylemlere destek veren sanatçılar arasında yer almıştı. Ergenç, bu süreçte Başbakanlık Resmi Konutu'nda dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir grup sanatçı ve aydınla yapılan görüşmeye katılmıştı. Peki, Halit Ergenç neden ifadeye çağırıldı? Detaylar haberimizde...

HALİT ERGENÇ NEDEN İFADEYE ÇAĞRILDI?

oyuncu Halit Ergenç ve Dolunay Soysert ifadeye çağrıldı. Gazeteci Emrullah Erdinç; Ayşe Barım soruşturmasını yürüten savcılığın, Gezi Parkı'na katılan İD İletişim'in oyuncularının listesini çıkardığını, tespit edilen isimlerin ifadeleri Çağlayan Adliyesi'nde alınacağını öne sürdü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Şüpheli hakkındaki analiz çalışmalarında Gezi Parkı Olaylarının başlangıç tarihi aralığında sahibi olduğu ID İletişim Danışmanlık A.Ş. isimli firmasına bağlı sanatçılarla 29/05/2013-02/06/2013 tarihleri arasında yaptığı görüşmelerde sanatçıları Gezi Parkı olaylarına katılması için yönlendirdiği, ayrıca bizzat kendisinin de firmasına bağlı sanatçılarla birlikte olaylara katıldığı belirlendi. Olayların planlayıcılarından olduğu belirlenen Emine Ayşe Barım 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme' suçundan gözaltına alınmıştır" ifadeleri yer aldı. Polis ekipleri Barım'ın evinde ve iş yerinde arama Gezi Parkı olaylarına iştirak ettiğine dair yazılı ve görsel basında yer alan iddialar sebebiyle hakkında açılan soruşturma kapsamında bu sabah gözaltına alınan Barım'ın ev ve iş yerinde arama yapıldı.

Halit Ergenç neden ifadeye çağırıldı?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Okul basan veli, bir öğrenciyi boğarak öldürmeye çalıştı
img

Para havalesi ve faturalarda yeni uygulama devreye girdi
img

Ayşe Barım'ın gözaltına alınması sonrası iki ünlü ifadeye çağrıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Donald Trump'ın bir sözüyle altın uçuşa geçti

Bir sözüyle altın uçuşa geçti
Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti

Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti
Usta sanatçı Genco Erkal'ın mezarının içler acısı hali sevenlerini kahretti

Öldü, unutuldu! Usta sanatçının mezarının hali içler acısı
Halil Konakcı, Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti

Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti
Birbiriyle yakınlaşan gençler bir kadın tarafından uyarılınca ortalık karıştı

Yakınlaşan gençleri uyaran kadının sözleri ortalığı karıştırdı
Para havalesi ve faturalarda yeni uygulama devreye girdi

Para havalesi ve faturalarda yeni uygulama devreye girdi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.