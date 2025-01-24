2013 yılında gerçekleşen Gezi Parkı protestoları sırasında, Halit Ergenç de eylemlere destek veren sanatçılar arasında yer almıştı. Ergenç, bu süreçte Başbakanlık Resmi Konutu'nda dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir grup sanatçı ve aydınla yapılan görüşmeye katılmıştı. Peki, Halit Ergenç neden ifadeye çağırıldı? Detaylar haberimizde...

HALİT ERGENÇ NEDEN İFADEYE ÇAĞRILDI?

oyuncu Halit Ergenç ve Dolunay Soysert ifadeye çağrıldı. Gazeteci Emrullah Erdinç; Ayşe Barım soruşturmasını yürüten savcılığın, Gezi Parkı'na katılan İD İletişim'in oyuncularının listesini çıkardığını, tespit edilen isimlerin ifadeleri Çağlayan Adliyesi'nde alınacağını öne sürdü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Şüpheli hakkındaki analiz çalışmalarında Gezi Parkı Olaylarının başlangıç tarihi aralığında sahibi olduğu ID İletişim Danışmanlık A.Ş. isimli firmasına bağlı sanatçılarla 29/05/2013-02/06/2013 tarihleri arasında yaptığı görüşmelerde sanatçıları Gezi Parkı olaylarına katılması için yönlendirdiği, ayrıca bizzat kendisinin de firmasına bağlı sanatçılarla birlikte olaylara katıldığı belirlendi. Olayların planlayıcılarından olduğu belirlenen Emine Ayşe Barım 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme' suçundan gözaltına alınmıştır" ifadeleri yer aldı. Polis ekipleri Barım'ın evinde ve iş yerinde arama Gezi Parkı olaylarına iştirak ettiğine dair yazılı ve görsel basında yer alan iddialar sebebiyle hakkında açılan soruşturma kapsamında bu sabah gözaltına alınan Barım'ın ev ve iş yerinde arama yapıldı.