Halis Serbest şu an nerede? Bergen'i öldüren eşi Halis Serbest, işlediği cinayetten sonra bir süre hapis yattı, ancak serbest bırakıldıktan sonra yeniden gündeme geldi. Birçok kişi, Halis Serbest'in nerede olduğunu merak ediyor. Bergen2in nasıl ve enden öldürüldüğüne dair detaylar araştırılıyor. Peki, Halis Serbest şu an nerede? Halis Serbest kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

HALİS SERBEST ŞU AN NEREDE?

Tahliye olduktan sonra bir süre gözlerden uzak bir yaşam süren Halis Serbest, Adana'nın Ceyhan ilçesinde yaşamaya devam ediyor.

Halis Serbest

HALİS SERBEST KAÇ YIL CEZA ALDI?

Bergen'in katili olan Halis Serbest, 1989 yılında işlediği cinayetten sonra yargılanarak ceza aldı. Ancak, o dönemki yasal düzenlemeler nedeniyle yalnızca 7 ay hapis yattı ve kısa sürede tahliye edildi. Halis Serbest'in bu kadar kısa süre ceza alması, kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu ve Türkiye'de kadına yönelik şiddet ve cinayet davalarının ceza sistemine dair tartışmaları beraberinde getirdi. Bergen'in hayatını anlatan 2022 yapımı "Bergen" filminden sonra açıklamalarda bulunan Halis Serbest, "Yaptıklarımdan pişmanım ama kendimi savunmak için konuşmaya hakkım var" gibi ifadeler kullandı.

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