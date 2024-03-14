Halil Pekdemir kimdir? AK Parti Denizli- Pamukkale Belediye Başkan adayı Halil Pekdemir kaç yaşında, nereli?
Halil Pekdemir kimdir? AK Parti Denizli- Pamukkale Belediye Başkan adayı Halil Pekdemir kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Denizli-Pamukkale Belediye Başkan adayı Halil Pekdemir hakkında bilgiler merak konusu oldu. Pekdemir'in yaşının ve nereli olduğu sıklıkla soruluyor.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Denizli- Pamukkale Belediye Başkan adayı Halil Pekdemir oldu. Peki, Halil Pekdemir kimdir? AK Parti Denizli- Pamukkale Belediye Başkan adayı Halil Pekdemir kaç yaşında, nereli?
HALİL PEKDEMİR KİMDİR?
- 1961 yılında doğan Pekdemir, çocukluk yıllarında çiftlik hayatının içinde büyüdü. Babasının isteğiyle eğitimine başlamış ancak çeşitli sebeplerle okulu tamamlayamamıştır.
- Bu noktada, azmi ve kararlılığıyla ön plana çıkan Pekdemir, daha sonrasında lise, ön lisans, lisans ve yüksek lisans derecelerini elde ederek eğitim hayatına devam etmiştir.
- Evli ve iki çocuk babasıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.