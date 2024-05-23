Halil İbrahim Özgün kimdir? Halk Tv konuğu Halil İbrahim Özgün kaç yaşında, nereli? Halil İbrahim Özgün biyografisi!

İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Halil İbrahim Özgün kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Halil İbrahim Özgün kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Halil İbrahim Özgün kimdir? Halil İbrahim Özgün kaç yaşında, nereli? Halil İbrahim Özgün biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

HALİL İBRAHİM ÖZGÜN KİMDİR?

Halil İbrahim Özgün, 1989 yılında Hatay'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini memleketi Hatay'da tamamladı. Üniversite eğitimi için İstanbul'a giderek 2011 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Hatay'a dönerek avukatlık mesleğine adım attı ve Hatay Barosu'na bağlı olarak avukatlık görevini yürüttü. Siyasi alanda da aktif olan Özgün, CHP İl Başkanlığı'nda çeşitli görevler üstlendi. Halil İbrahim Özgün, evli ve üç çocuk babasıdır.