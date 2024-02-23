Halil İbrahim Aşgın kimdir? Çorum Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Aşgın kimdir?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün düzenlenen törenle 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için 10 büyükşehir ve 16 ilin belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Çorum adayı belli oldu mu? 2024 Çorum Belediye Başkanı adayı Halil İbrahim Aşgın kimdir?





HALİL İBRAHİM AŞGIN KİMDİR?