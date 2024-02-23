Halil İbrahim Aşgın kimdir? Çorum Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Aşgın kimdir?
1973 doğumlu Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediye Başkan Adayı ve bir akademisyen. Çorum İmam Hatip Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olan Aşgın, yüksek lisansını Marmara Üniversitesi'nde, doktorasını ise Hitit Üniversitesi'nde tamamladı. Ticaret ve akademisyenlik yapan Aşgın, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde Adalet ve Kalkınma Partisi Çorum Belediye Başkan Adayı oldu.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün düzenlenen törenle 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için 10 büyükşehir ve 16 ilin belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Çorum adayı belli oldu mu? 2024 Çorum Belediye Başkanı adayı Halil İbrahim Aşgın kimdir?
HALİL İBRAHİM AŞGIN KİMDİR?
- Aşgın, 1973 yılında Çorum/Merkez Boğacık Köyünde dünyaya geldi.
- Üniversite eğitimi dışındaki tüm hayatı Çorum/Merkez'de geçti. İlköğretimini Çorum Cumhuriyet İlkokulunda, orta-öğrenimini Çorum İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Lisans eğitimini 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde bitirdi. Halil İbrahim Aşgın yüksek lisansını Marmara Üniversitesinde yerel yönetimler alanında yaptı. Doktora eğitimini ise Hitit Üniversitesinde sosyoloji alanında tamamladı.
- Özel Çorum Yabancı Dil, Bilgisayar ve Mesleki Eğitim Merkezi (Language Centre) Kurucu Müdürlüğünde on yedi yıl bulunarak ticaretle uğraştı. Son dört yıldır Hitit Üniversitesinde yerel yönetimler alanında akademisyen olarak çalışmakta olup, bu görevinden Çorum Belediye Başkanı Aday Adaylığı için istifa etti.
- Akademik çalışmaları da bulunan ve aktif olarak sivil toplum faaliyetlerinde yer alan Aşgın, evli ve dört çocuk babasıdır.
- 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde Adalet ve Kalkınma Partisi Çorum Belediye Başkan Adayı oldu.