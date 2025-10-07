Halid Beslic kimdir, kaç yaşındaydı? Halid Beslic neden öldü?

Bosna-Hersekli ünlü halk müziği sanatçısı Halid Bešlic, 72 yaşında Saraybosna Üniversitesi Klinik Merkezi'nde yaşamını yitirdi. Bir süredir ciddi bir hastalıkla mücadele eden Bešlic, geçtiğimiz ay onkoloji servisine nakledilmişti. Ölümünden haftalar önce, kariyerinin en büyük destekçisi olarak tanımladığı eşi Sejda'ya adadığı yeni bir şarkıyı yayımlamıştı. Halid Beslic kimdir, kaç yaşındaydı? Halid Beslic öldü mü, neden öldü? Halid Beslic'in hayatına dair tüm detaylar haberimizde...

HALİD BESLİC KİMDİR?

Halid Bešlic, 20 Kasım 1953'te Bosna-Hersek'in Knezina köyünde doğdu. 1980'li yıllardan itibaren Balkanlar genelinde büyük bir hayran kitlesine ulaşan Bešlic, Boşnak halk müziğinin yaşayan efsanelerinden biri olarak kabul ediliyordu.

MÜZİK KARİYERİ

Bešlic'in müziği genellikle sevgi, özlem ve vatan temalarını işlerdi. "Miljacka", "Romanija", "Ja bez tebe ne mogu da zivim" ve "Prvi poljubac" gibi eserleri, hem Bosna-Hersek'te hem de çevre Balkan ülkelerinde büyük ilgi görmüştü.

2009 yılında ağır bir trafik kazası geçiren sanatçı, uzun süre tedavi görmek zorunda kaldı. Ancak sahnelere dönerek müzik tutkusunu bırakmadı. Hayranları onu sadece bir şarkıcı olarak değil, aynı zamanda savaş yıllarında ülkesine olan bağlılığı ve yardımseverliğiyle de hatırlıyor.

HALİD BESLİC KAÇ YAŞINDAYDI?

Halid Bešlic, 1953 doğumlu olup 2025 yılı itibarıyla 72 yaşında hayatını kaybetti. Kariyeri boyunca hem genç hem de olgun kuşaklar tarafından sevilen sanatçı, yaşına rağmen sahneye olan bağlılığını hiç kaybetmemişti.

HALİD BESLİC ÖLDÜ MÜ?

Evet, Bosna-Hersekli ünlü halk müziği sanatçısı Halid Bešlic 72 yaşında Saraybosna Üniversitesi Klinik Merkezi'nde vefat etti. Ölümü, hem Bosna-Hersek'te hem de Balkanlar genelinde derin üzüntü yarattı.

Bešlic'in ölümü, sadece müzik camiasında değil, halk arasında da büyük yankı buldu. Sosyal medya ve haber sitelerinde sanatçının hayatı, müzik kariyeri ve insani yönleri hakkında pek çok anı paylaşıldı.

HALİD BESLİC NEDEN ÖLDÜ?

Halid Bešlic bir süredir ciddi bir hastalık nedeniyle Saraybosna Üniversitesi Klinik Merkezi'nde tedavi görüyordu. Geçtiğimiz ay onkoloji servisine nakledilen sanatçı, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Ölümü, bu tedavi sürecinin ardından geldi.

SON AYLARINDAKİ SANAT HAYATI

Ölümünden birkaç hafta önce, Bešlic kariyerinde her zaman en büyük desteği olarak andığı eşi Sejda'ya adadığı bir şarkıyı yayımlamıştı. Bu hamle, sanatçının ölümünden önceki dönemde müzikle ve sevdikleriyle bağını güçlü tuttuğunu gösteriyor.