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Haliç Equality Gemisi kimin, sahibi H.B.T. kim?

Haliç Equality Gemisi kimin, sahibi H.B.T. kim?
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Fransız donanmasının yaptığı operasyonda 9 ton kokain ele geçirildi. İstanbul'dan yola çıkan ve Türk bir armatöre ait olan gemideki uyuşturucunun piyasa değerinin 3 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Haliç-Equality adlı gemi, H.B.T. adlı bir Türk armatöre ait. Peki, Haliç Equality Gemisi kimin, sahibi kim?

Fransa Deniz Kuvvetleri, İstanbul'dan kalkan bir gemiye Güney Amerika açıklarındaki Martinique Adası yakınlarında operasyon yaptı. Operasyonda 9 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 3 milyar dolardan fazla olduğu belirtiliyor. Haliç-Equality adlı gemi, H.B.T. adlı bir Türk armatöre ait. Peki, Haliç Equality Gemisi kimin, sahibi H.B.T. kim?

HALİÇ EQUALİTY GEMİSİ KİMİN?

Fransa Deniz Kuvvetleri, İstanbul'dan yola çıkan Haliç-Equality adlı Türk gemisine Martinique Adası açıklarında operasyon düzenledi. Operasyon sırasında gemide piyasa değeri 3 milyar dolar olan 9 ton kokain bulundu.

Haliç-Equality gemisi, H.B.T. adlı bir Türk armatöre ait. Gemi, 10 Ocak'ta Martinique Adası yakınlarında durduruldu. Yapılan aramalarda 250 paket halinde kokain ele geçirildi.

Gazete Duvar'ın haberine göre, gemi, 12 Kasım 2024'te İstanbul'dan hareket etmişti. 10 Aralık'ta Batı Afrika ülkesi Gine Bissau'ya uğrayan gemi, daha sonra Martinique Adası'na yönelmişti. Fransa Deniz Kuvvetleri, gemiyi burada durdurarak kapsamlı bir arama gerçekleştirdi.

Haliç-Equality'nin hurda vasfında olduğu ve piyasa değerinin 200 bin dolar civarında olduğu belirtiliyor. Operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.

GEMİ TÜRK ARMATÖR H.B.T'YE AİT

Fransa Deniz Kuvvetleri'ne ait operasyon, açıklarındaki Martinique Adası yakınlarında gerçekleştirildi. Haliç-Equality adlı geminin H.B.T. adlı bir Türk armatöre ait olduğu ifade edildi. Gemi, 12 Kasım 2024'te İstanbul'dan hareket ettikten sonra önce Batı Afrika'ya, sonra Güney Amerika'ya yol aldı. Duvar'da yer alan haberde, güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre geminin 10 Aralık 2024'te Batı Afrika ülkesi Gine Bissau'ya demir attığı, 13 Aralık'ta Güney Amerika açıklarındaki Martinik Adası'na doğru yola çıktığına yer verildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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