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Halfeti Belediyesi hangi parti? Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı kimdir?

Halfeti Belediyesi hangi parti? Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı kimdir?
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Halfeti Belediyesi hangi parti? Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesindeki belediye başkanının kim olduğu ve hangi partiden olduğu merak ediliyor. Halfeti Belediyesi'ne kayyum mu atandı ve Halfeti Belediyesi hangi partiden, belediye başkanı kimdir soruları sık sık araştırılıyor. Peki, Halfeti Belediyesi hangi parti? Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı kimdir?

Halfeti Belediyesi hangi parti? Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı kimdir? İçişleri Bakanlığı tarafından, Şanlıurfa'nın Halfeti Belediyesi'ne de kayyum atandığı açıklandı. Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan kimdir, hangi partiden ve nereli olduğu merak ediliyor. Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan kimdir? Detaylar haberimizdedir...

HALFETİ BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

2024 Yerel Seçim sonuçlarına göre, DEM Parti'den Mehmet Karayılan %39,45 oy oranı ile Halfeti Belediye Başkanı seçilmiştir.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Batman ve Mardin'in ardından Şanlıurfa'nın Halfeti Belediyesi'ne de kayyum atandığı ifade edildi. Yazılı açıklamada Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın yerine Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu'nun başkan vekili olarak atandığı duyuruldu.

Halfeti Belediyesi hangi parti? Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı kimdir?Mehmet Karayılan

HALFETİ BELEDİYE BAŞKANI KİMDİR?

Mehmet Karayılan, 1967 yılında Şanlıurfa'nın tarih kokan topraklarında, Halfeti ilçesine bağlı Durak (Aram) köyünde dünyaya geldi. Karayılan, evli ve iki çocuk babasıdır.İlk okula Durak (Aram) köyünde başlayan Mehmet karayılan, Ortaokul ve Lise eğitimine Halfeti'de devam etti. Yüksek öğrenimini ODTÜ'ye bağlı olan Gaziantep Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü'nde tamamlayarak alanında yetkinlik kazandı. Liseli yıllarından itibaren aktif siyasi faaliyetler içerisinde bulunan Karayılan'ın toplumsal duyarlılığı ve adalet mücadelesine olan inancı Üniversiteli yıllarında da devam etti.

2012-13 yıllarında Halkların Demokratik Kongresi (HDK) ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) kuruluş sürecinde önemli rol üstlendi. Antep HDP Kurucu İl Eş Başkanlığı olmak üzere iki dönem İl Eş başkanlığı yaptı. İki dönem HDP Parti Meclisi üyeliği ve bir dönem HDP Genel Merkez Disiplin Kurulu üyeliği yaparak, parti içi demokrasi ve disiplini sağlama konusundaki sorumluluklarını başarıyla yerine getirdi.2018 yıllında Gaziantep HDP milletvekili adayı oldu.

Son olarak ise 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Halfeti Belediye Eş Başkanı adayı olan Mehmet Karayılan, halkın büyük desteğini alarak Halfeti Belediye Eş Başkanı oldu.

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