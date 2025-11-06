Haberler

Halef: Köklerin Çağrısı bu akşam var mı? Halef: Köklerin Çağrısı hangi günler yayınlanıyor, son bölümde neler oldu?

Halef: Köklerin Çağrısı bu akşam var mı? Halef: Köklerin Çağrısı hangi günler yayınlanıyor, son bölümde neler oldu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

"Halef: Köklerin Çağrısı"nın yeni bölümü bu akşam yayınlanıyor mu? Dizinin hangi günlerde ekrana geldiği ve son bölümde yaşanan önemli olaylar, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Halef: Köklerin Çağrısı bu akşam var mı? Halef: Köklerin Çağrısı hangi günler yayınlanıyor, son bölümde neler oldu?

"Halef: Köklerin Çağrısı" dizisi, izleyiciler tarafından merak edilen yapımlardan biri olmaya devam ediyor. Peki, bu akşam dizinin yeni bölümü var mı? Dizinin hangi günlerde ekranlara geldiği ve son bölümde yaşanan gelişmeler, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

"Halef: Köklerin Çağrısı" dizisi, izleyicilerle haftalık olarak buluşuyor ve her Perşembe günü ekrana geliyor. Dizinin her hafta aynı gün yayınlanması, izleyicilerin yeni bölümleri takip etmesini kolaylaştırıyor ve dizinin hikâyesine düzenli olarak bağlanmalarına imkan tanıyor. Perşembe günleri dizinin yeni bölümleri yayınlanıyor ve izleyiciler, bu günlerde hem dizinin heyecanına ortak oluyor hem de karakterlerin yaşadığı gelişmeleri yakından takip edebiliyor.

HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Dizinin yayın saati, izleyicilerin programlarını planlaması açısından oldukça net. "Halef: Köklerin Çağrısı" her Perşembe akşamı saat 20.00'de NOW platformunda yayınlanıyor. Bu saat, diziyi izlemek isteyenler için belirlenmiş sabit bir zaman dilimi sunuyor ve izleyicilerin her hafta aynı saatte yeni bölümleri kaçırmadan takip etmelerini sağlıyor. Saat 20.00'de yayınlanan dizinin fragmanları ve tanıtımları da izleyicilere önceden sunularak merak duygusunu artırıyor.

Halef: Köklerin Çağrısı bu akşam var mı? Halef: Köklerin Çağrısı hangi günler yayınlanıyor, son bölümde neler oldu?

HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Melek'in konakta kalmaya karar verip Sultan'ın halefi olduğunu ilan etmesi, konakta yeni bir dengeler savaşının başlamasına neden olur. Konağın hanımı olmak, Sultan'ın yerini almak için Melek ve Yıldız arasında yeni bir mücadele başlar. Konağın hanımının kim olacağına dair son sözü ise Serhat söyleyecektir.

HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

  • Serhat (İlhan Şen)
  • Melek (Aybüke Pusat)
  • Yıldız (Biran Damla Yılmaz)
  • Sultan (Veda Yurtsever)
  • Bekir Ağa (Hakan Salınmış)
  • Akif (Onur Bilge)
  • Sevde (Sezin Bozacı)
  • Ziyan Ağa (Mazlum Çimen)
  • Aşır (Mert Doğan)
  • Hilmi (Ümit Çırak)
  • Nergis (Benian Dönmez)
  • Nida (Beril Kayar)
  • Meryem (Ayşegül Cengiz)
  • Dalyan (Ozan Çelik)
  • Nurgül (İnci Sefa Cingöz)
Sahra Arslan
Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manifest davasında yeni karar: İmza zorunluluğu kaldırıldı

Manifest'in "hayasızca hareket" davasında yeni karar
Yüzme havuzu kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu

Havuz kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane beklediği haberi aldı

Leroy Sane'ye müjde üstüne müjde
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
Manifest davasında yeni karar: İmza zorunluluğu kaldırıldı

Manifest'in "hayasızca hareket" davasında yeni karar
Heidi Klum ve kızı Leni tepkileri umursamadı: Yeni iç çamaşırı pozları yine olay yarattı!

Ünlü Model tepkileri umursamadı: iç çamaşırı pozları olay yarattı!
Cengiz Ünder'in sevgilisine aldığı hediyenin fiyatı olay oldu

Sevgilisine aldığı hediyenin fiyatı olay oldu
Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonuna damga vuran hareket

Maç sonuna damga vuran olay
Taş ocağındaki göçükten kahreden haber! İşçinin cansız olma ihtimali kalmadı

Göçükteki işçi için tüm umutlar tükendi, arama çalışmaları durduruldu
Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İlkay Gündoğan'ın dönüş tarihi belli oldu

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İşte İlkay'ın dönüş tarihi
Taksi şoförünün manevra yapıp kazayı önlediği anlar araç içi kamerasına yansıdı

Üzerlerine gelen kabusu böyle seyrettiler
Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde ölü bulundu

Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde bulundu
Yönetim Tedesco'ya İrfan ve Cenk için 'af' önerisi getirdi! Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı

Tedesco'nun önüne İrfan ve Cenk için 'af' önerisi getirildi! Anında...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.