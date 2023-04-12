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Hakkari okullar tatil mi? 13 Nisan yarın okullar tatil mi 2023?

Hakkari okullar tatil mi? 13 Nisan yarın okullar tatil mi 2023?

Gündem Haberleri

Hakkari'de yarın okulların tatil olup olmadığını öğrenciler merak ediyor. Hakkari'de okullara kar tatili var mı sorusunun cevabı haberimizde. Hakkari okullar tatil mi? 13 Nisan yarın okullar tatil mi 2023? Hakkari'de kar tatili ile ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledik.

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Hakkari'de okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Hakkari'de kar tatili ile ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledik. Yoğun kar yağışı nedeniyle Hakkari'de yarın okullar tatil edildi. Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar tatil mi? Hakkari okullar tatil mi? 13 Nisan yarın okullar tatil mi 2023?

YARIN HAKKARİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Hakkari'de yarın eğitim öğretim faaliyetleri hakkında herhangi bir tatil açıklaması gelmedi.

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Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Hakkari Gündem Haberler

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