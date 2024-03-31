81 İL 973 İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Üye Girişi
Haberler

Hakkari, Kars, Malatya oy verme bitti mi? Hakkari, Kars, Malatya sandıklar kapandı mı, sonuçlar açıklandı mı?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için saat 07.00'de başlayan 32 ilde oy verme işlemi, saat 16.00 itibarıyla sona erdi. Geriye kalan 49 ilde ise saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemleri 17.00'de sona erecek. Peki, Hakkari, Kars, Malatya oy verme bitti mi? Hakkari, Kars, Malatya sandıklar kapandı mı, sonuçlar açıklandı mı?

HAKKARİ, KARS, MALATYA OY VERME BİTTİ Mİ?

Oy kullanacak vatandaşlar, aralarında Kahramanmaraş, Rize ve Gaziantep'in de bulunduğu 32 ilde, saat 07.00'den itibaren oy verme işleminin başlamasıyla beraber sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy verme işlemi saat 07.00 itibarıyla başladı. Bu illerde oy verme işlemleri saat 16.00'da tamamlanacak.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Emir Ceran
Emir Ceran
Haberler.com - Gündem

Hakkari Malatya Kars Gündem Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

ETİMESGUT SEÇİM SONUÇLARI 2024! Erdal Beşikcioğlu mu Enver Demirel mi önde? Etimesgut Yerel Seçim Sonuçları! 2024 BURSA GÜRSU YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Bursa Gürsu'da hangi parti, kim önde? Mustafa Işık mı, Haşim Öztürk mü kazanıyor? 2024 KARS YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Kars'ta hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 31 MART 2024 AVCILAR SEÇİM SONUÇLARI | Avcılar'da hangi parti önde? YSK verilerine göre Avcılar Yerel Seçim sonuçları! 2024 BURSA GEMLİK YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Bursa Gemlik'te hangi parti, kim önde? Refik Yılmaz mı, Şükrü Deviren mi kazanıyor? 2024 EYÜPSULTAN YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Eyüpsultan'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi CHP mi kazanıyor? 2024 DENİZLİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Denizli'de hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 31 MART 2024 BAĞCILAR SEÇİM SONUÇLARI | Bağcılar'da hangi parti önde? YSK verilerine göre Bağcılar Yerel Seçim sonuçları! 2024 GAZİOSMANPAŞA YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Gaziosmanpaşa'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi CHP mi kazanıyor? 2024 BURSA BÜYÜKORHAN YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Bursa Büyükorhan'da hangi parti, kim önde? Kamil Turhan mı, Ahmet Korkmaz mı kazanıyor? 2024 KARAMAN YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Karaman'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 ARNAVUTKÖY YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Arnavutköy'de hangi parti, kim önde? AK Parti mi CHP mi kazanıyor? ANKARA İLÇELERİ OY ORANLARI 2024! Ankara ilçe belediye seçim sonuçları CANLI TAKİP! Ankara Yerel Seçim sonuçları nedir? 31 MART 2024 ORDU SEÇİM SONUÇLARI | Ordu'da hangi parti önde? YSK verilerine göre Ordu Yerel Seçim sonuçları! Şanlıurfa Birecik seçim sonuçları | Mehmet Begit mi, Mahmut Mirkelam mı önde? Şanlıurfa 2024 Yerel Seçim sonuçları canlı!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title