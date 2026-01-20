Haberler

Hakim Zafer Koç hayatını kaybetti! Bakan Tunç'tan taziye mesajı

Hakim Zafer Koç hayatını kaybetti! Bakan Tunç'tan taziye mesajı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yargıtay 3. Ceza Dairesi Tetkik Hakimi Zafer Koç geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti. Koç'un vefatı üzerine taziye mesajı yayınlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.

  • Yargıtay 3. Ceza Dairesi Tetkik Hakimi Zafer Koç 19/01/2026 tarihinde vefat etti.
  • Zafer Koç'un cenazesi 20/01/2026 günü Ankara Etimesgut Ahi Mesut Söğüt Camii'nde kılınacak cenaze namazından sonra Etimesgut Mezarlığı'na defnedilecek.
  • Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zafer Koç'un vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi Tetkik Hakimi Zafer Koç vefat etti. Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu, Zafer Koç'un geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

YARGIDA BİRLİK DERNEĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Yargıda Birlik Derneği tarafından yapılan açıklamada "Yargıtay 3. Ceza Dairesi Tetkik Hakimi Zafer Koç 19/01/2026 tarihinde vefat etmiştir.

Cenazesi 20/01/2026 günü Ankara Etimesgut Ahi Mesut Söğüt Caminde öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Etimesgut Mezarlığında toprağa verilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dileriz." denildi.

BAKAN TUNÇ'TAN TAZİYE MESAJI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Yargıtay Tetkik Hakimi Zafer Koç'un vefatına ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı.

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Yargıtay Tetkik Hakimi Zafer Koç'un vefatını teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Suriye ile YPG, Haseke'de anlaşmaya vardı

YPG pes etti! Suriye'de beklenen anlaşma sağlandı
Bayrağımıza yapılan hain saldırıya tepkiler çığ gibi

Bayrağımıza yapılan saldırıya tepkiler çığ gibi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBARBAROS:

Allah Rahmet Eylesin. Herkes ölecek kalıcı kimse yok. Zamane Hakimlerinden değildir inş. Diğer tarafta gözü yolda olan alacaklılar olabilir. Adalet ile hükmetmeyenler gerçek adaletin karşısında ne yapacaklar merak ediyorum.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK'dan milyonlarca vatandaşı sevindirecek karar

SGK'dan milyonlarca vatandaşın cebini rahatlatacak adım
Dev marka piyasadan resmen çekildi! Artık telefon üretmeyecekler

Dev marka piyasadan resmen çekildi! Artık telefon üretmeyecekler
Rus Kadın, Müslüman olup Fatiha'yı okudu

Müslüman olup Fatiha'yı okudu
158 yıllık gazoz kapağını satışa çıkardı, istediği rakam tartışma yarattı

Satışa çıkardığı 158 yıllık gazoz kapağı için bakın ne kadar istiyor
SGK'dan milyonlarca vatandaşı sevindirecek karar

SGK'dan milyonlarca vatandaşın cebini rahatlatacak adım
Simeone'den Fenerbahçelileri kahreden Sörloth açıklaması

Fenerbahçelileri kahreden gelişme
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız

Yeni dönem başladı, Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız