Hakan Taşıyan apar topar hastaneye kaldırıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenir öğrenmez talimat verdi

Arabesk müziğin sevilen ismi Hakan Taşıyan, kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Durumu kritik olan Taşıyan için anjiyo yapılıp yapılmaması konusunda karar verilmesi beklenirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her türlü desteğin verilmesi talimatıyla sürece müdahale ettiği öğrenildi.

  • Hakan Taşıyan önceki gün kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı.
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakan Taşıyan için her şeyin yapılması talimatını verdi.
  • Hakan Taşıyan daha önce hem karaciğer hem de böbrek nakli geçirmişti.

Arabesk müziğin sevilen ismi Hakan Taşıyan, önceki gün kalp krizi geçirdi. Apar topar hastaneye kaldırılan ve durumu kritik olan Hakan Taşıyan için doktorlar daha önce organ nakli yapıldığından dolayı anjiyo yapıp yapmamak konusunda kararsız kaldı.

ERDOĞAN'DAN TALİMAT

Sabah'ta yer alan habere göre anjiyo kararı için kurul toplanırken, devreye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan girdi. Erdoğan'ın, Taşıyan için her şeyin yapılması talimatını verdiği öğrenildi.

ESENBOĞA'DA ERDOĞAN'I KARŞILAMIŞTI

Hakan Taşıyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile geçtiğimiz aylarda bir araya gelmişti. Taşıyan, sanatçı arkadaşlarıyla birlikte bir seyahat dönüşü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda karşılamaya gitmişti. O esnada bir araya gelen ikili, uzun süre sohbet etmişti.

HAKAN TAŞIYAN KİMDİR?

Hakan Taşıyan, 1 Nisan 1973 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Annesi Trabzonlu, babası ise Diyarbakırlıdır.

Çocukluk yaşlarından itibaren saza ilgi göstermiş ve çalmaya başlamıştır. Daha sonra babasıyla beraber düğünlere gitmiştir. Ufak yaşlardan beri müziğe ilgiliydi ve bu nedenle askerliğini yaptığı sırada söylediği şarkılarla komutanları sesini çok beğendi ve destekledi. Onların desteğini arkasına alan ünlü sanatçı ilk kasetini piyasaya çıkardı. İlk kasetini çıkarma olayı şu şekilde oldu. Önce İstanbul'da Unkapanı'nda bulunan bir takım yapımcıların yanına gitti fakat o yapımcılar Müslüm Gürses'i taklit ettiğini düşünüp pek ilgi göstermediler. Bunun ardından Ankara'ya giden Taşıyan, Sıla Müzik ile beraber ilk kaseti olan Hesabım Bitmedi albümünü piyasaya çıkardı.

1997 tarihinde ise ikinci kasetini piyasaya çıkardı. İkinci kasetinin ismi Sensiz İki Gün oldu. Bu albüm sanatçının en iyi albümlerinden biri olarak raflarda yerini aldı. Büyük bir hayran kitlesine kısa süre içerisinde sahip oldu ve konserleri hınca hınç doldu. Bu albümü sonrası Gözün Sevem isimli albümünü piyasaya sundu.

1998 tarihinde Hesabım Bitmedi isimli dizi ile beraber oyunculuk konusunda da başarılı bir performans gösterdi. Bu dizide Hilal Aslangiray ve Ebru Destan ile başrol oynadı. 2001'de ise yine bir dizi ile ekranlara geldi. Güz Gülleri isimli dizi ile beraber önemli kişilerle başrol oynadı. Bu dizide Kemal karakterini canlandırdı.

52 yaşındaki Taşıyan, hem karaciğer hem de böbrek nakli geçirmişti.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
