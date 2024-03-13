Hakan Şehirli kimdir? CHP Balıkesir Altıeylül Belediye Başkan Adayı Hakan Şehirli kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Balıkesir Altıeylül Belediye Başkan adayı ise Hakan Şehirli. Hakan Şehirli kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

HAKAN ŞEHİRLİ KİMDİR?

Hakan Şehirli, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Balıkesir Altıeylül Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.