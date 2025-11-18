Haberler

Hakan Çalhanoğlu ve İsmail Yüksek neden yok, İspanya maçında neden oynamıyor?
Güncelleme:
Hakan Çalhanoğlu neden yok, İsmail Yüksek İspanya maçında neden oynamıyor merak ediliyor. A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki son maçında deplasmanda İspanya ile karşılaşacak. Sevilla'daki La Cartuja Stadı'nda oynanacak mücadele saat 22.45'te başlayacak ve TV8'den canlı yayınlanacak. Peki, Hakan Çalhanoğlu kadroda neden yok, İspanya maçında neden oynamıyor? Detaylar...

İsmail Yüksek ve Hakan Çalhanoğlu neden yok? A Milli Futbol Takımı, E Grubu'ndaki son karşılaşmasında İspanya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde kadroda sakatlık ve ceza nedeniyle değişiklikler yaşandı.

HAKAN ÇALHANOĞLU NEDEN YOK?

A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, sağ el bileğinde yaşadığı sakatlık nedeniyle İspanya deplasmanı öncesinde aday kadrodan çıkarıldı. Tecrübeli futbolcunun, Bulgaristan ile oynanan son karşılaşmada sakatlandığı ve yapılan değerlendirmeler sonucunda kadroda yer alamayacağı açıklandı. Bu nedenle takımın İspanya ile oynayacağı son grup maçında forma giymesi mümkün olmadı.

HAKAN ÇALHANOĞLU NEDEN OYNAMIYOR?

Hakan Çalhanoğlu'nun İspanya maçında sahada olamamasının nedeni, sağ el bileğinde meydana gelen sakatlığının tedavi gerektirmesi olarak belirtildi. Sakatlığının oyuncunun performansını etkileyebilecek seviyede olması sebebiyle, teknik ekip tarafından risk alınmayarak kadrodan çıkarılmasına karar verildi. Bu süreçte oyuncunun iyileşme sürecinin devam ettiği ifade edildi.

İSMAİL YÜKSEK NEDEN YOK?

A Milli Takım'da forma giyen İsmail Yüksek, İspanya deplasmanında cezalı olması nedeniyle kadroda bulunmuyor. Oyuncu, grupta gördüğü kartların ardından ceza sınırını aşarak otomatik olarak maç kadrosuna dahil edilemedi. Bu nedenle takımını grup aşamasının son maçında sahada destekleyemeyecek.

İSMAİL YÜKSEK NEDEN OYNAMIYOR?

İsmail Yüksek'in sahada yer alamayacak olmasının nedeni, cezalı duruma düşmüş olmasıdır. Kart cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek olan milli futbolcu, İspanya karşılaşmasını tribünden takip edecek. Bu nedenle teknik heyetin orta saha rotasyonunda değişiklik yapması gerekecek.

