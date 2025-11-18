Hakan Çalhanoğlu ve İsmail Yüksek neden yok, İspanya maçında neden oynamıyor?

İsmail Yüksek ve Hakan Çalhanoğlu neden yok? A Milli Futbol Takımı, E Grubu'ndaki son karşılaşmasında İspanya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde kadroda sakatlık ve ceza nedeniyle değişiklikler yaşandı.

HAKAN ÇALHANOĞLU NEDEN YOK?

A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, sağ el bileğinde yaşadığı sakatlık nedeniyle İspanya deplasmanı öncesinde aday kadrodan çıkarıldı. Tecrübeli futbolcunun, Bulgaristan ile oynanan son karşılaşmada sakatlandığı ve yapılan değerlendirmeler sonucunda kadroda yer alamayacağı açıklandı. Bu nedenle takımın İspanya ile oynayacağı son grup maçında forma giymesi mümkün olmadı.

İSMAİL YÜKSEK NEDEN YOK?

A Milli Takım'da forma giyen İsmail Yüksek, İspanya deplasmanında cezalı olması nedeniyle kadroda bulunmuyor. Oyuncu, grupta gördüğü kartların ardından ceza sınırını aşarak otomatik olarak maç kadrosuna dahil edilemedi. Bu nedenle takımını grup aşamasının son maçında sahada destekleyemeyecek.

