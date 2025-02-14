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Haftaya İstanbul'a kar yağacak mı (17-21 Şubat)?

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Meteoroloji'den İstanbul için yeni kar uyarısı geldi. Buna göre, İstanbul'da çarşamba, perşembe ve cuma günleri karla karışık yağmur görülecek. Haftaya İstanbul'a kar yağacak mı (17-21 Şubat)?

Haftalık hava durumu tahmin raporunu güncelleyen Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) İstanbul için yeni uyarı geldi. Hafta başından bu yana dondurucu soğuk ve karlı havayla mücadele eden megakentte kar yeniden etkili olacak. Haftaya İstanbul'a kar yağacak mı (17-21 Şubat)?

HAFTAYA İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji'nin orta ve uzun vadeli hava durumu tahmin haritasına göre İstanbul'da çarşamba, perşembe ve cuma günleri karla karışık yağmur bekleniyor

AKOM: YENİ SOĞUK HAVA DALGASI GELİYOR

Akom da sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Paylaşımda, İstanbul'da hafta sonu ve yeni hafta boyunca yağışlı havanın görüleceği, pazartesi itibarıyla yeni soğuk hava dalgasının kenti esir alacağı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hafta sonu dahil olmak üzere bölgemizde hafta boyunca yağışlı bir havanın etkili olması beklenmektedir. Yeni hafta başı (Pazartesi) itibarıyla bölgemiz genelinin yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceği öngörülüyor.

Haftaya İstanbul'a kar yağacak mı (17-21 Şubat)?

4 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Öte yandan MGM, bugün Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Hakkari, Van, Şırnak ve Siirt'te kuvvetli kar yağışının görüleceği belirtildi.

SALI GÜNÜ İÇ ANADOLU'DA KAR VAR

Ayrıca salı günü de İç Anadolu'da kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji'nin tahmin raporuna göre yine salı günü Akdeniz'de de sağanak yağış hakim olacak.

Haftaya İstanbul'a kar yağacak mı (17-21 Şubat)?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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