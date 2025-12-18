Haftalardır yoğun bakımda! Fatih Ürek'ten üzen haber geldi
15 Ekim 2025'te evinde geçirdiği kalp krizi sonrası sevenlerini endişelendiren Fatih Ürek'in sağlık durumu yakından takip ediliyor. Aralık 2025'te menajeri Mert Siliv, sanatçının durumunun stabil olduğunu açıklamıştı. Son günlerde dostlarından gelen dua çağrılarının ardından Özlem Gürses, Ürek'in son durumu hakkında yeni gelişmeleri paylaştı. Ürek'in hayati fonksiyonlarını tek başına sürdüremediği, bitkisel hataya geçtiği ortaya çıktı.
- Fatih Ürek'in kalbi 15 Ekim 2025'te yaklaşık 20 dakika durmuş ve kalp masajıyla hayata döndürülmüştür.
- Fatih Ürek, 15 Ekim 2025'ten bu yana yoğun bakımda tıbbi ekiplerin gözetiminde tutulmaktadır.
- Fatih Ürek'in bitkisel hayata geçtiği ve hayati fonksiyonlarını tek başına sürdüremediği bildirilmiştir.
Türkiye'nin en tanınan ekran yüzlerinden ve sahne enerjisiyle de bilinen Fatih Ürek, bir süredir ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.
15 Ekim 2025'te evinde rahatsızlanan Ürek'in kalbi yaklaşık 20 dakika durmuş, ardından yapılan kalp masajıyla hayata döndürülmüştü.
ÖZLEM GÜRSES SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ VERDİ
O tarihten bu yana sanatçı, yoğun bakımda tıbbi ekiplerin gözetiminde tutuluyor. Özlem Gürses, bir süredir yoğun bakımda olan Ürek'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Ürek'in kısa süreli gözlerini açıp kapatabildiği, ancak uzun süredir yatar pozisyonda bulunduğu için bedeninde yatmaya bağlı yaraların oluştuğu öğrenildi. Hayati fonksiyonlarını tek başına sürdüremediği ve bitkisel hayata geçtiği bildirildi.