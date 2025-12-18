Haberler

Haftalardır yoğun bakımda! Fatih Ürek'ten üzen haber geldi

Haftalardır yoğun bakımda! Fatih Ürek'ten üzen haber geldi Haber Videosunu İzle
Haftalardır yoğun bakımda! Fatih Ürek'ten üzen haber geldi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

15 Ekim 2025'te evinde geçirdiği kalp krizi sonrası sevenlerini endişelendiren Fatih Ürek'in sağlık durumu yakından takip ediliyor. Aralık 2025'te menajeri Mert Siliv, sanatçının durumunun stabil olduğunu açıklamıştı. Son günlerde dostlarından gelen dua çağrılarının ardından Özlem Gürses, Ürek'in son durumu hakkında yeni gelişmeleri paylaştı. Ürek'in hayati fonksiyonlarını tek başına sürdüremediği, bitkisel hataya geçtiği ortaya çıktı.

  • Fatih Ürek'in kalbi 15 Ekim 2025'te yaklaşık 20 dakika durmuş ve kalp masajıyla hayata döndürülmüştür.
  • Fatih Ürek, 15 Ekim 2025'ten bu yana yoğun bakımda tıbbi ekiplerin gözetiminde tutulmaktadır.
  • Fatih Ürek'in bitkisel hayata geçtiği ve hayati fonksiyonlarını tek başına sürdüremediği bildirilmiştir.

Türkiye'nin en tanınan ekran yüzlerinden ve sahne enerjisiyle de bilinen Fatih Ürek, bir süredir ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

15 Ekim 2025'te evinde rahatsızlanan Ürek'in kalbi yaklaşık 20 dakika durmuş, ardından yapılan kalp masajıyla hayata döndürülmüştü.

Haftalardır yoğun bakımda! Fatih Ürek'ten üzen haber geldi

ÖZLEM GÜRSES SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ VERDİ

O tarihten bu yana sanatçı, yoğun bakımda tıbbi ekiplerin gözetiminde tutuluyor. Özlem Gürses, bir süredir yoğun bakımda olan Ürek'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Ürek'in kısa süreli gözlerini açıp kapatabildiği, ancak uzun süredir yatar pozisyonda bulunduğu için bedeninde yatmaya bağlı yaraların oluştuğu öğrenildi. Hayati fonksiyonlarını tek başına sürdüremediği ve bitkisel hayata geçtiği bildirildi.

Ceylan Yıldız
Haberler.com / Yaşam
TÜRK-İŞ Başkanı ile görüşen Bakan Işıkhan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı

Sürpriz görüşme sonrası bakandan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Kamu yöneticilerine seyyanen 30 bin lira zam teklifi geri çekildi

Toplumda infiale yol açan zam teklifi tamamen rafa kalktı
Mahkeme, teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için son sözü söyledi

Mahkeme, teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için son sözü söyledi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBARBAROS:

Fred çakmaktaş...

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Fidan'dan SDG'ye sert uyarı: Mutabakata uyun, sabrımız tükeniyor

Türkiye'nin sabrı taşmak üzere! Bakan Fidan'dan çok sert uyarı
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Sörloth'u bekleyen Fenerbahçe sürpriz bir golcüyü daha radara aldı

Sörloth'u bekleyen Fenerbahçe'ye sürpriz bir golcü
'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı

'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı
Bakan Fidan'dan SDG'ye sert uyarı: Mutabakata uyun, sabrımız tükeniyor

Türkiye'nin sabrı taşmak üzere! Bakan Fidan'dan çok sert uyarı
Arda'ya büyük şok! Soyunma odasında neye uğradığını şaşırdı

Arda'ya büyük şok! Soyunma odasında neye uğradığını şaşırdı
Mehmet Akif Ersoy için olay iddia: Çakarlı aracıyla polis kontrolü yapmış

Mehmet Akif Ersoy çakarlı lüks aracıyla polis kontrolü yapmış
İtirafıyla Güllü'nün kızını tutuklatan Sultan'ın kapısını çalan tek bir kişi var

Güllü'nün kızını tutuklatan Sultan'ın kapısını çalan tek bir kişi var
Deprem bölgesine dev kaynak! Bakan Şimşek 'Tüm zamanların rekoru' diyerek duyurdu

Bakan Şimşek "Tüm zamanların rekoru" diyerek duyurdu
33 yaşındaki futbolcu sokak ortasında cinayete kurban gitti

33 yaşındaki futbolcu sokak ortasında öldürüldü
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...

Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...
2 gündür kayıp olarak aranan şahıs mezarlıkta ölü bulundu

2 gündür aranan şahıs mezarlıkta ağaca asılı halde bulundu
title