Haftalardır yoğun bakımda! Fatih Ürek'ten üzen haber geldi

Türkiye'nin en tanınan ekran yüzlerinden ve sahne enerjisiyle de bilinen Fatih Ürek, bir süredir ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

15 Ekim 2025'te evinde rahatsızlanan Ürek'in kalbi yaklaşık 20 dakika durmuş, ardından yapılan kalp masajıyla hayata döndürülmüştü.

ÖZLEM GÜRSES SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ VERDİ

O tarihten bu yana sanatçı, yoğun bakımda tıbbi ekiplerin gözetiminde tutuluyor. Özlem Gürses, bir süredir yoğun bakımda olan Ürek'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Ürek'in kısa süreli gözlerini açıp kapatabildiği, ancak uzun süredir yatar pozisyonda bulunduğu için bedeninde yatmaya bağlı yaraların oluştuğu öğrenildi. Hayati fonksiyonlarını tek başına sürdüremediği ve bitkisel hayata geçtiği bildirildi.