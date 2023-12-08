Hafta sonu hava durumu merak ediliyor. 9-10 Aralık tarihinde hava yağmurlu olacak mı araştırılmaktadır. Peki, Hafta sonu yağmur var mı? Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? İşte detaylar...

Hafta sonu yağmur var mı? 9-10 ARALIK HAVA DURUMU! Bu hafta sonu yağmur yağacak mı?

Hafta sonu plan yapacak vatandaşlar tarafından havanın durumu araştırılmaktadır. Arama motorlarında meteoroloji hava tahmini sorgulatılıyor. 9-10 Aralık tarihleri arasında yağmur yağacak mı merak konusu oldu. Peki, Hafta sonu yağmur var mı? Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? Detaylar haberimizde...

HAFTA SONU YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji 3 il için turuncu, 11 il için ise sarı kodlu uyarı yayınladı. İstanbul, İzmir ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu bu kentlerde kuvvetli sağanak ve fırtına bekleniyor. Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Çanakkale'nin doğusu, Diyarbakır ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Mersin ve Adana'nın güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2), Antalya'nın doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Antalya'nın doğusunun 1500 m üzeri yüksek kesimlerinde (özellikle Antalya-Konya yolunun Alacabel mevkiinde) kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

14 İL İÇİN UYARI YAYINLANDI

Turuncu kodlu uyarının yapıldığı iller; Adana, Mersin ve Antalya oldu. Sarı kodlu uyarılan iller ise İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Burdur, Isparta ve Yalova olarak sıralandı.

SARI KOD UYARISI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.