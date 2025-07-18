Hafta sonu sınav var mı? AUZEF ne zaman, hangi gün?

Final ve bütünleme sınavlarının tarihleri, "Auzef sınavı hangi gün?" sorusunu gündeme taşıdı. İşte güncel AUZEF sınav takvimi ve hafta sonuna denk gelen sınav günleri…

AUZEF SINAV TARİHLERİ

2025 AUZEF Bahar Dönemi Sınav Tarihleri:

Bütünleme (Telafi Sınavı): 19–20 Temmuz 2025

AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

AUZEF sınavları hafta sonu yapılmaktadır. 2025 yılı vize, final ve bütünleme sınavları Cumartesi ve Pazar günlerine denk gelmektedir. Bu nedenle öğrenciler sınav hazırlıklarını bu tarihlere göre planlamalıdır.