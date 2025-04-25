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Hafta sonu İstanbul hava durumu nasıl olacak? 26 Nisan Cumartesi İstanbul hava durumu!

Hafta sonu İstanbul hava durumu nasıl olacak? 26 Nisan Cumartesi İstanbul hava durumu!
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Hafta sonu planlarını yapmaya başlayan İstanbulluların en çok merak ettiği konuların başında "Hafta sonu İstanbul hava durumu nasıl olacak?" sorusu geliyor. Özellikle dış mekan etkinlikleri ve seyahat planları olan vatandaşlar, 26-27 Nisan 2025 tarihleri arasında İstanbul'da yağmur beklenip beklenmediğini araştırıyor.

"Hafta sonu İstanbul hava durumu" tahminleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamaları doğrultusunda netleşti. Cumartesi günü daha sakin geçerken, Pazar günü gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Peki, 26 Nisan Cumartesi ve 27 Nisan Pazar günü İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte İstanbul'da hafta sonu beklenen hava durumu detayları…

HAFTA SONU İSTANBUL HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteorolojik verilere göre, 26 Nisan 2025 Cumartesi günü İstanbul'da hava parçalı bulutlu olacak. Güneş zaman zaman yüzünü gösterecek, yağış beklenmiyor. Gün içinde sıcaklık en yüksek 19°C, gece ise en düşük 13°C civarında seyredecek. Açık hava planları için oldukça elverişli bir gün olacak.

Hafta sonu İstanbul hava durumu nasıl olacak? 26 Nisan Cumartesi İstanbul hava durumu!

İSTANBUL'DA YAĞMUR YAĞACAK MI?

27 Nisan 2025 Pazar günü İstanbul hava durumu değişiyor. Meteoroloji'nin tahminlerine göre, gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Gün boyu aralıklarla devam edecek yağışların özellikle öğleden sonra kuvvetlenmesi bekleniyor. Sıcaklık gündüz 15°C, gece ise 11°C'ye kadar düşecek. İstanbul beş günlük hava durumu tahmini:

Hafta sonu İstanbul hava durumu nasıl olacak? 26 Nisan Cumartesi İstanbul hava durumu!

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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