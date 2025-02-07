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Hafta sonu hava nasıl olacak? 8-9 Şubat kar yağacak mı?

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Hafta sonu için hava durumu tahminleri merakla bekleniyor. 8-9 Şubat tarihlerinde kar yağışı olup olmayacağı konusu, vatandaşların gündeminde yer alıyor.

İstanbul'da yaşayanlar, 8-9 Şubat 2025 hava durumu hakkında merakla araştırma yapıyor. Hafta sonu hava nasıl olacak? sorusunun cevabı, özellikle dışarıda plan yapanlar için oldukça önemli. Meteoroloji tahminlerine göre, İstanbul'da 8-9 Şubat'ta kar yağışı beklenmiyor. Ancak hava bulutlu ve zaman zaman yağışlı olacak. Peki, Hafta sonu hava nasıl olacak? 8-9 Şubat kar yağacak mı? Detaylar haberimizde...

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

8 Şubat Cumartesi: Hava çok bulutlu, aralıklı sağanak yağış görülebilir. Gün içerisinde sıcaklık 7°C civarında olacak.

9 Şubat Pazar: Yağış beklenmiyor, ancak hava yine çok bulutlu. Sıcaklık 7°C seviyelerinde seyredecek.

Gece sıcaklıklarının 3-4°C'ye kadar düşmesi bekleniyor, ancak bu sıcaklık değerleri İstanbul'da kar yağışı için yeterli değil.

Hafta sonu hava nasıl olacak? 8-9 Şubat kar yağacak mı?

8-9 ŞUBAT KAR YAĞACAK MI?

Mevcut hava tahminlerine göre İstanbul'da hafta sonu kar yağışı beklenmiyor. Sıcaklık değerleri kar oluşumu için yeterince düşük değil. Ancak ilerleyen günlerde hava durumundaki değişiklikleri takip etmekte fayda var.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Eskişehir, Çankırı, Konya, Muş ve Bitlis çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kastamonu kıyıları, Sinop, Samsun, Nevşehir, Niğde, Kayseri ve Mardin çevreleri ile Malatya'nın güney, Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında ise çığ tehlikesi bulunuyor.

SARI KODLA UYARILAN İLLER

Kocaeli (kar)

Sakarya (kar)

Yalova (kar)

Bursa (kar)

Kastamonu (karla karışık yağmur)

Samsun (karla karışık yağmur)

Sinop (karla karışık yağmur)

Antalya (fırtına)

Adana (fırtına)

Osmaniye (fırtına)

Hatay (fırtına)

Mersin (fırtına)

Kahramanmaraş (kar yağışı ve fırtına)

Kayseri (kar)

Niğde (kar)

Nevşehir (kar)

Yozgat (kar)

Malatya (kar)

Adıyaman (kar)

Hafta sonu hava nasıl olacak? 8-9 Şubat kar yağacak mı?
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