Hafta sonu hava nasıl olacak? 1 Şubat Cumartesi İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu!

Bu hafta sonu havanın nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa hava durumu tahminleri yakından takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminleri birçok kişi tarafından araştırılıyor. Peki, Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte, 1 Şubat Cumartesi İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu!

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul Hava Durumu:

1 Şubat Cumartesi: Yağmur bekleniyor, sıcaklık 7-12°C arasında.

2 Şubat Pazar: Bulutlu ve hafif yağmurlu, sıcaklık 6-11°C.

Ankara Hava Durumu:

1 Şubat Cumartesi: Karla karışık yağmur ihtimali var, sıcaklık -2 ila 5°C.

2 Şubat Pazar: Parçalı bulutlu, sıcaklık -1 ila 7°C.

İzmir Hava Durumu:

1 Şubat Cumartesi: Hafif sağanak yağışlı, sıcaklık 9-15°C.

2 Şubat Pazar: Güneşli, sıcaklık 10-16°C.

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