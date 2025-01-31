Hafta sonu hava nasıl olacak? 1 Şubat Cumartesi İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu!
Şubat ayının ilk hafta sonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak? 1-2 Şubat 2025 Cumartesi ve Pazar günleri yağmur var mı? Soğuk hava etkisini sürdürecek mi? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir için güncel hava tahminleri ve hafta sonu hava durumu detayları…
Bu hafta sonu havanın nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa hava durumu tahminleri yakından takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminleri birçok kişi tarafından araştırılıyor. Peki, Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte, 1 Şubat Cumartesi İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu!
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul Hava Durumu:
1 Şubat Cumartesi: Yağmur bekleniyor, sıcaklık 7-12°C arasında.
2 Şubat Pazar: Bulutlu ve hafif yağmurlu, sıcaklık 6-11°C.
Ankara Hava Durumu:
1 Şubat Cumartesi: Karla karışık yağmur ihtimali var, sıcaklık -2 ila 5°C.
2 Şubat Pazar: Parçalı bulutlu, sıcaklık -1 ila 7°C.
İzmir Hava Durumu:
1 Şubat Cumartesi: Hafif sağanak yağışlı, sıcaklık 9-15°C.
2 Şubat Pazar: Güneşli, sıcaklık 10-16°C.