HAFTA SONU HAVA DURUMU 17-18 AĞUSTOS | Hafta sonu hava sıcaklığı kaç derece olacak? Nem oranı yüzde kaç?

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HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

17-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında hava sıcaklıklarının, hafta başından itibaren yeniden artış göstererek ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Ankara: 17 Ağustos 2024 Cumartesi günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 31 derece olacağı tahmin edilmekte. 18 Ağustos 2024 Pazar günü hava Güneşli, sıcaklık ise 33 dereceyi gösterecek.

İstanbul : 17 Ağustos 2024 Cumartesi günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 31 derece olacağı tahmin edilmekte. 18 Ağustos 2024 Pazar günü hava Güneşli, sıcaklık ise 31 dereceyi gösterecek.

İzmir: 17 Ağustos 2024 Cumartesi günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 36 derece olacağı tahmin edilmekte. 18 Ağustos 2024 Pazar günü hava Güneşli, sıcaklık ise 34 dereceyi gösterecek.

HAVA SICAKLIĞI KAÇ DERECE OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların, 19 Ağustos Pazartesi gününden itibaren 3 ila 5 derece artacağını bildirdi.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; Pazartesi gününden itibaren artacak hava sıcaklıklarının gelecek hafta boyunca bölgede mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

İlerleyen günlerde bazı illerde en yüksek sıcaklıkların İstanbul'da 31-33, Kocaeli'de 32-35, Sakarya'da 32-35, Yalova'da 31-36, Edirne'de 35-39, Kırklareli'de 33-37, Tekirdağ'da 30-36 derece aralıklarında olacağı tahmin ediliyor.

Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında açık alanda bulunmamaları konusunda dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.