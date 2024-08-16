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HAFTA SONU HAVA DURUMU 17-18 AĞUSTOS | Hafta sonu hava sıcaklığı kaç derece olacak? Nem oranı yüzde kaç?

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Hafta sonu hava durumu merakla araştırılıyor. 17-18 Ağustos tarihlerinde hava sıcaklığı ve yağış durumu ne olacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Özellikle İstanbul'da nem oranı yüzde kaç olacağı sık sık gündeme geliyor. Peki, hafta sonu hava sıcaklığı kaç derece olacak?

Bugün hava nasıl ve hafta sonu yağmur yağacak mı soruları araştırılıyor. Bu hafta sonu yağmur var mı ve hava durumu nedir merak ediliyor. İstanbul'da yüzde kaç nem var hava nasıl olacağı sorgulanıyor. Hafta sonu 17-18 Ağustos hava nasıl olacak ve yağmur yağacak mı merak ediliyor. Hafta sonu hava nasıl olacak? Nem oranı yüzde kaç? Detaylar haberimizdedir...

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

17-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında hava sıcaklıklarının, hafta başından itibaren yeniden artış göstererek ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Ankara: 17 Ağustos 2024 Cumartesi günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 31 derece olacağı tahmin edilmekte. 18 Ağustos 2024 Pazar günü hava Güneşli, sıcaklık ise 33 dereceyi gösterecek.

İstanbul : 17 Ağustos 2024 Cumartesi günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 31 derece olacağı tahmin edilmekte. 18 Ağustos 2024 Pazar günü hava Güneşli, sıcaklık ise 31 dereceyi gösterecek.

İzmir: 17 Ağustos 2024 Cumartesi günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 36 derece olacağı tahmin edilmekte. 18 Ağustos 2024 Pazar günü hava Güneşli, sıcaklık ise 34 dereceyi gösterecek.

HAFTA SONU HAVA DURUMU 17-18 AĞUSTOS | Hafta sonu hava sıcaklığı kaç derece olacak? Nem oranı yüzde kaç?

HAVA SICAKLIĞI KAÇ DERECE OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların, 19 Ağustos Pazartesi gününden itibaren 3 ila 5 derece artacağını bildirdi.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; Pazartesi gününden itibaren artacak hava sıcaklıklarının gelecek hafta boyunca bölgede mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

İlerleyen günlerde bazı illerde en yüksek sıcaklıkların İstanbul'da 31-33, Kocaeli'de 32-35, Sakarya'da 32-35, Yalova'da 31-36, Edirne'de 35-39, Kırklareli'de 33-37, Tekirdağ'da 30-36 derece aralıklarında olacağı tahmin ediliyor.

Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında açık alanda bulunmamaları konusunda dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Nem oranı İstanbul Hava Durumu Doğa Gündem Yaşam Haberler

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