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Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka sevgili mi?

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Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka sevgili mi? Son dönemlerin popüler oyuncuları Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka'nın sevgili oldukları iddiaları gündemde. İkili hakkında çıkan aşk iddiaları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmezken, hayranları merakla bekliyor.

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Hafsanur Sancaktutan, bu sefer de özel hayatıyla gündeme geldi. İki hafta önce yaptığı açıklamada yalnız olduğunu belirterek "Ortalıkta adam kalmadı" diyen oyuncu, aradığı aşkı buldu. Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka sevgili mi merak ediliyor. Peki, Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka sevgili mi? Detaylar haberimizde...

HAFSANUR SANCAKTUTAN VE KUBİLAY AKA SEVGİLİ Mİ?

Hafsanur Sancaktutan geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte özel hayatıyla ilgili soru soran muhabire "Yok yani, ortalıkta kalmadı adam" cevabını vermişti. Verdiği cevaba kendisi bile şaşıran oyuncu "Burayı silin" demek zorunda kalmıştı.

Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka sevgili mi?Kubilay Aka

Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka sevgili mi?Hafsanur Sancaktutan

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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