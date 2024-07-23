Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Hafsanur Sancaktutan, bu sefer de özel hayatıyla gündeme geldi. İki hafta önce yaptığı açıklamada yalnız olduğunu belirterek "Ortalıkta adam kalmadı" diyen oyuncu, aradığı aşkı buldu. Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka sevgili mi merak ediliyor. Peki, Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka sevgili mi? Detaylar haberimizde...

HAFSANUR SANCAKTUTAN VE KUBİLAY AKA SEVGİLİ Mİ?

Hafsanur Sancaktutan geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte özel hayatıyla ilgili soru soran muhabire "Yok yani, ortalıkta kalmadı adam" cevabını vermişti. Verdiği cevaba kendisi bile şaşıran oyuncu "Burayı silin" demek zorunda kalmıştı.

Kubilay Aka

Hafsanur Sancaktutan