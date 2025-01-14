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Hadise yeni sevgilisiyle ne paylaştı? Hadise'nin yeni sevgilisi kim?

Hadise yeni sevgilisiyle ne paylaştı? Hadise'nin yeni sevgilisi kim?
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Ünlü popçu Hadise, yeni sevgilisiyle ilişkisine dair ilk paylaşımını yaptı. Hadise'nin yeni sevgilisi kim olduğu merak konusu oldu. Hadise'nin bu paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ünlü şarkıcı Hadise, dijital platformda yayınlanan "Esas Oğlan" dizisinin setinde tanıştığı yönetmen Şenol Sönmez ile aşk yaşamaya başladı. İlişkilerini bir süre gözlerden uzak tutan çift, artık birlikteliklerini saklamıyor. Hadise'nin yeni sevgilisinin kim olduğu merak ediliyor. Hadise, sosyal medya hesabından sevgilisiyle birlikte çekilmiş bir fotoğraf paylaşarak aşkını ilan etti. Peki, Hadise yeni sevgilisiyle ne paylaştı? Hadise'nin yeni sevgilisi kim? Detaylar haberimizde...

HADİSE YENİ SEVGİLİSİYLE NE PAYLAŞTI?

Paylaşımında, Ferdi Özbeğen'in "Satmışım Anasını" şarkısını kullanan Hadise, bu romantik anı takipçileriyle paylaştı.

Hadise yeni sevgilisiyle ne paylaştı? Hadise'nin yeni sevgilisi kim?

ŞENOL SÖNMEZ KİMDİR?

Şenol Sönmez, 28 Şubat 1980 tarihinde İstanbul'da doğmuş bir yönetmendir. İstanbul Üniversitesi Turizm Otelcilik Bölümü'nden mezun olduktan sonra, yönetmen Tarkan Karlıdağ'ın yanında reji asistanı olarak kariyerine başlamıştır. Daha sonra İbrahim Tatlıses'in "İbo Şov" programında yönetmen yardımcısı olarak çalışmıştır. Sönmez, "Esas Oğlan" dizisinin yanı sıra birçok dizi ve filmin yönetmenliğini yapmıştır.

Hadise yeni sevgilisiyle ne paylaştı? Hadise'nin yeni sevgilisi kim?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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