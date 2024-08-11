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Hadise ve Okan Buruk sevgili mi? Aşk yaşadıkları iddia edildi! Hadise Okan Buruk aşkı iddiası gerçek mi?

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Okan Buruk Hadise sevgili mi, aşk iddiası gerçek mi merak ediliyor. Daha çok futboldaki başarıları ve yaşadığı şampiyonluklarla adından söz ettiren Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, bu kez aşk hayatıyla konuşuluyor. Geçtiğimiz şubat ayında Nihan Akkuş'tan boşanan Buruk'un ünlü şarkıcı Hadise ile aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Peki, Hadise Okan Buruk sevgili mi, Okan Buruk Hadise aşkı iddiası gerçek mi? Detaylar...

Hadise Okan Buruk sevgili mi? Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, aşk hayatıyla konuşuluyor. Okan Buruk Hadise aşkı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Peki, Peki, Hadise Okan Buruk sevgili mi, Okan Buruk Hadise aşkı iddiası gerçek mi? Detaylar haberimizde...

HADİSE OKAN BURUK AŞKI İDDİASI

Kazandığı kupalarla konuşulan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, bu kez aşk hayatıyla gündemde. Geçtiğimiz Şubat ayında 17 yıllık modacı eşi Nihan Akkuş'tan ile boşanan Buruk'un ünlü şarkıcı Hadise ile aşk yaşadığı iddia edildi. Magazin dünyasını sallayan bu iddia, sosyal medyanın gündemine oturdu.

OKAN BURUK BOŞANDI MI?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçen sezonun ikinci yarısında özel hayatında sıkıntılı günler atlatmıştı. Okan Buruk, 2007 yılında evlendiği modacı eşi Nihan Akkuş ile yollarını ayırmıştı.

Hadise ve Okan Buruk sevgili mi? Aşk yaşadıkları iddia edildi! Hadise Okan Buruk aşkı iddiası gerçek mi?

Çiftin medeni bir şekilde boşandığı gelen haberler arasındaydı.

OKAN BURUK NEDEN BOŞANDI?

Okan Buruk ile Nihan Akkuş, Temmuz 2007 tarihinde dünyaevine girmişti. Çiftin Ali Yiğit adını verdiği bir oğlu bulunuyor. 2013 yılında da boşanma kararı alarak mahkemeye başvuran çift, daha sonra evliliklerine bir şans daha tanımaya karar vermişti.

Hadise ve Okan Buruk sevgili mi? Aşk yaşadıkları iddia edildi! Hadise Okan Buruk aşkı iddiası gerçek mi?

Ancak çift evliliklerini daha fazla yürütemedi Şubat 2024'te yollarını ayırdı.

HADİSE OKAN BURUK SEVGİLİ Mİ?

Galatasaray'da üst üste 2 lig şampiyonluğu yaşan ve 25. şampiyonluk ile 5. yıldıza odaklanan Buruk, aylar sonra bu kez aşk iddialarıyla gündeme geldi. Şubat ayında boşanan Okan Buruk'un şarkıcı Hadise ile aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Oda TV'de yer alan iddiaya göre Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile ünlü şarkıcı Hadise sevgili oldu. Magazin dünyasını sallayan bu iddia, sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu.

Hadise ve Okan Buruk sevgili mi? Aşk yaşadıkları iddia edildi! Hadise Okan Buruk aşkı iddiası gerçek mi?

Adı bir dönem Galatasaraylı futbolcular Mauro Icardi, Lucas Torreira ve Hakim Ziyech ile de anılan ünlü şarkıcı Hadise, daha önce sarı-kırmızılı takımın Okan Buruk için çıkardığı nostalji tişörtü giyerek stüdyoya girmiş ve şarkı söylemişti.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Nihan Akkuş Galatasaray Galatasaray Okan Buruk Okan Buruk Hadise Hadise Ünlüler Gündem Magazin Haberler

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