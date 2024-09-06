Hadise ve Kerem Bürsin sevgili mi? Hadise ve Kerem Bürsin arkadaş mı, aralarında ne var?

Ünlü şarkıcı Hadise ve başarılı oyuncu Kerem Bürsin sevgili mi? Sorusunun cevabı merak ediliyor. Birçok kişi, bu ikilinin arasında ne var araştırıyor. Peki, Hadise ve Kerem Bürsin sevgili mi? Hadise ve Kerem Bürsin arkadaş mı, aralarında ne var?

HADİSE VE KEREM BÜRSİN SEVGİLİ Mİ?

Hadise ile aralarında çıkan aşk haberleri hakkındaki sorulara cevap veren Bürsin, "Hadise benim arkadaşım. Yan yana olduk diye illa sevgili olacağız diye bir şey yok arkadaşlar" demişti.