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HAC KESİN KAYIT AÇILDI! Hac kesin kayıt işlemi nasıl yapılır? (E- DEVLET HAC KAYIT İŞLEMİ)

HAC KESİN KAYIT AÇILDI! Hac kesin kayıt işlemi nasıl yapılır? (E- DEVLET HAC KAYIT İŞLEMİ)
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Hac kesin kayıt işlemi nasıl yapılır? Hac kesin kayıt işlemleri başladı. Hacı adayları, E-Devlet üzerinden kesin kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Hac kayıt işlemi hakkında merak edilen tüm detaylar...

Hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için merakla beklenen haber sonunda geldi. Hac kayıtlarının ne zaman başlayacağına dair detaylar açıklandı ve bu önemli duyuru, heyecanla bekleyen binlerce kişiyi sevindirdi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da hac görevini yerine getirmeyi arzulayan Müslümanlar, kayıt süreçlerinin ne zaman ve nasıl başlayacağını büyük bir ilgiyle takip ediyor. İlgili kurumlar tarafından belirlenen kesin kayıt tarihleri ve başvuru detayları, hac yolculuğuna çıkma planları yapanlar için büyük önem taşıyor. Peki, 2025 Hac kayıtları ne zaman? Kayıtlar nereden yapılacak? Hac kesin kayıt işlemi nasıl yapılır? (E- DEVLET HAC KAYIT İŞLEMİ) Detaylar haberimizde...

HAC KESİN KAYIT İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Hac kesin kayıt işlemleri 4-15 Kasım 2024 tarihleri arasında e-Devlet sistemi üzerinden yapabilecek.

HAC KESİN KAYIT AÇILDI! Hac kesin kayıt işlemi nasıl yapılır? (E- DEVLET HAC KAYIT İŞLEMİ)

2025 HAC KAYITLARI NEREDEN YAPILACAK?

Hacı adayları, kesin kayıt işlemlerini 4-15 Kasım 2024 tarihleri arasında e-Devlet portali üzerinden yapabilecek.

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