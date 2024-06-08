Haber Global Digiturk'de hangi kanalda? Haber Global Digiturk'de kaçıncı kanalda, sırada?

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HABER GLOBAL DİGİTURK'DE HANGİ KANALDA?

Haber Global, birçok farklı platformda izlenebilmektedir. Digiturk kullanıcıları HD kalitesinde 47. kanalda yer alır. Tivibu aboneleri, 46. kanalı HD kalitesinde izleyebilirler. KabloTV kullanıcıları için, HD olarak 71. kanalda ve SD kalitesinde 910. kanalda bulunmaktadır. Turkcell TV+ kullanıcıları da HD kalitesinde 46. kanal üzerinden bu kanalı izleyebilirler. Vodafone TV aboneleri için ise SD kalitesinde 48. kanalda bulunur. Tivibu Ev kullanıcıları da HD kalitesinde 46. kanal üzerinden Haber Global'i izleyebilirler.