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Haber Global Digiturk'de hangi kanalda? Haber Global Digiturk'de kaçıncı kanalda, sırada?

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Son yıllarda yeni kurulan kanallardan birisi de Haber Global oldu. Haber Global, 2018 yılında yayın hayatına başlamıştır. Peki, Haber Global Digiturk'de hangi kanalda? Haber Global Digiturk'de kaçıncı kanalda, sırada?

Haber Global Digiturk'de hangi kanalda? Merak ediliyor ve birçok kişi tarafından internet üzerinde araştırılıyor. Haber Global Digiturk'de kaçıncı kanalda, sırada? Haber Global internetten canlı izlenir mi? Tüm bilgiler haberimizde. Peki, Haber Global Digiturk'de hangi kanalda? Haber Global Digiturk'de kaçıncı kanalda, sırada?

HABER GLOBAL DİGİTURK'DE HANGİ KANALDA?

Haber Global, birçok farklı platformda izlenebilmektedir. Digiturk kullanıcıları HD kalitesinde 47. kanalda yer alır. Tivibu aboneleri, 46. kanalı HD kalitesinde izleyebilirler. KabloTV kullanıcıları için, HD olarak 71. kanalda ve SD kalitesinde 910. kanalda bulunmaktadır. Turkcell TV+ kullanıcıları da HD kalitesinde 46. kanal üzerinden bu kanalı izleyebilirler. Vodafone TV aboneleri için ise SD kalitesinde 48. kanalda bulunur. Tivibu Ev kullanıcıları da HD kalitesinde 46. kanal üzerinden Haber Global'i izleyebilirler.

Emir Ceran
Emir Ceran
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