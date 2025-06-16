Hababam Sınıfı: Yaz Oyunları filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?
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HABABAM SINIFI: YAZ OYUNLARI FİLMİ KONUSU NEDİR?
Her yıl Kıbrıs'ta düzenlenmekte olan liseler arası bilgi yarışmasına, bu yıl Özel Çamlıca Lisesi öğrencileri de katılmaya hak kazanır. Ancak Fen bölümünden seçilen dört başarılı öğrencinin yerini Hababam sınıfından dört öğrenci alır. Yarışma umurlarında olmadan, güzel bir tatil yapmanın hesabında olan dört kafadar bu tatilden güzel bir ders alarak döneceklerdir.
HABABAM SINIFI: YAZ OYUNLARI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Yusuf Çim - Yakışıklı
Altan Erkekli - Mehmet Hoca
Toygan Avanoğlu - La Minör Bülent
Fırat Albayram - Format Hasan
Hakan Meriçliler - Semih Hoca
Giray Altınok - Racon Faruk
Deniz Akkaya - Nilufer
Öykü Çelik - Zeynep
Mehmet Ali Erbil - Akif
HABABAM SINIFI: YAZ OYUNLARI FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?
Sevilen yerli filmin çekimlerinin bir kısmı İstanbul'da yapılsa da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tamamlandı.