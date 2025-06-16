Hababam Sınıfı: Yaz Oyunları filmi ne zaman, nerede çekildi?

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HABABAM SINIFI: YAZ OYUNLARI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Her yıl Kıbrıs'ta düzenlenmekte olan liseler arası bilgi yarışmasına, bu yıl Özel Çamlıca Lisesi öğrencileri de katılmaya hak kazanır. Ancak Fen bölümünden seçilen dört başarılı öğrencinin yerini Hababam sınıfından dört öğrenci alır. Yarışma umurlarında olmadan, güzel bir tatil yapmanın hesabında olan dört kafadar bu tatilden güzel bir ders alarak döneceklerdir.

HABABAM SINIFI: YAZ OYUNLARI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yusuf Çim - Yakışıklı

Altan Erkekli - Mehmet Hoca

Toygan Avanoğlu - La Minör Bülent

Fırat Albayram - Format Hasan

Hakan Meriçliler - Semih Hoca

Giray Altınok - Racon Faruk

Deniz Akkaya - Nilufer

Öykü Çelik - Zeynep

Mehmet Ali Erbil - Akif

HABABAM SINIFI: YAZ OYUNLARI FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Sevilen yerli filmin çekimlerinin bir kısmı İstanbul'da yapılsa da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tamamlandı.