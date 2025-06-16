Hababam Sınıfı: Yaz Oyunları filmi ne zaman, nerede çekildi?

Hababam Sınıfı: Yaz Oyunları filmi ne zaman, nerede çekildi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Hababam Sınıfı: Yaz Oyunları filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Hababam Sınıfı: Yaz Oyunları konusu, özeti ve Hababam Sınıfı: Yaz Oyunları oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Hababam Sınıfı: Yaz Oyunları filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Hababam Sınıfı: Yaz Oyunları filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hababam Sınıfı: Yaz Oyunları filmini izleyecek olanların merak ettiği Hababam Sınıfı: Yaz Oyunları konusu nedir, Hababam Sınıfı: Yaz Oyunları oyuncuları kimler ve Hababam Sınıfı: Yaz Oyunları özeti gibi konuları inceliyoruz.

HABABAM SINIFI: YAZ OYUNLARI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Her yıl Kıbrıs'ta düzenlenmekte olan liseler arası bilgi yarışmasına, bu yıl Özel Çamlıca Lisesi öğrencileri de katılmaya hak kazanır. Ancak Fen bölümünden seçilen dört başarılı öğrencinin yerini Hababam sınıfından dört öğrenci alır. Yarışma umurlarında olmadan, güzel bir tatil yapmanın hesabında olan dört kafadar bu tatilden güzel bir ders alarak döneceklerdir.

HABABAM SINIFI: YAZ OYUNLARI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yusuf Çim - Yakışıklı

Altan Erkekli - Mehmet Hoca

Toygan Avanoğlu - La Minör Bülent

Fırat Albayram - Format Hasan

Hakan Meriçliler - Semih Hoca

Giray Altınok - Racon Faruk

Deniz Akkaya - Nilufer

Öykü Çelik - Zeynep

Mehmet Ali Erbil - Akif

HABABAM SINIFI: YAZ OYUNLARI FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Sevilen yerli filmin çekimlerinin bir kısmı İstanbul'da yapılsa da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tamamlandı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Netanyahu'nun 'Harekete geçiyoruz' sözleri sonrası İsrail, Tahran'ı vurmaya başladı

Netanyahu'nun sözleri sonrası İsrail, İran'ın kalbini hedef aldı
İsrail, İran devlet televizyonunu vurdu! Saldırı canlı yayına yansıdı

İsrail, İran devlet televizyonunu vurdu! Saldırı canlı yayına yansıdı
İran: Bu gece daha sert vuracağız, Tel Aviv'i boşaltın

"Daha sert vuracağız, Tel Aviv'i boşaltın"
ABD Başkanı Trump: İran çok geç olmadan savaşı müzakere etmeli

Trump, İran'ı açık açık uyardı: Çok geç olmadan yapın
Gökay Kalaycıoğlu: Ölüm döşeğinde olan bir kadının çığlığı üzerinden prim yapmak vicdansızlık

"Ölüm döşeğindeki kadının üzerinden prim yapıyorlar"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yemen'den, İsrail'e balistik füze saldırısı

İran'dan sonra bir ülke daha İsrail'i balistik füzelerle vurdu
Manisa'nın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı belli oldu

Manisa'nın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı belli oldu
İntihar eden polis memurunun evinden çıkan cesetle ilgili kan donduran ayrıntılar

İntihar eden polisin evindeki cesetle ilgili kan donduran ayrıntılar
Fenerbahçe yeni kalecisini ezeli rakibinden alıyor

Livakovic gidiyor! Yerine ezeli rakipten kaleci gelecek
Kubilay Aka Moskova'da galip geldi! Zaferi sevgilisini omzuna alarak kutladı

Ünlü oyuncu zafer sarhoşu! Sevgilisi omzuna alarak kutlama yaptı
Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel

Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel tarih yazalım
Akaryakıta okkalı bir zam daha! Tabela 5 günde 3. kez değişiyor

Akaryakıta okkalı bir zam daha! Tabela 5 günde 3. kez değişiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.