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Hababam sınıfı uyanıyor filmi oyuncuları kimler? Hababam sınıfı uyanıyor konusu nedir? Hababam sınıfı uyanıyor nerede çekildi?

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Yeşilçam dünyasının klasikleşmiş filmleri arasında yer alan Hababam sınıfı uyanıyor kaç yılında çekildi? Hababam Sınıfı konusu nedir? Hababam Sınıfı nerede çekildi?

Tarık Akan olmadan yoluna devam eden Hababam Sınıfı Uyanıyor konusu nedir? Hababam sınıfı uyanıyor oyuncuları kimler? Film ile ilgili tüm soruları haberimizde bulabilirsiniz.

HABABAM SINIFI KONUSU NEDİR?

Habam Sınıfı'na yeni gelen Ahmet adında çalışkan öğrenciye sınıfın yapmadığı kalmayacak. hmet kolay pes etmeyen, duyarlı ve duygulu bir çocuktur.Bu filmde Tarık Akan olmadan yola devam eden Hababam ekibi, sürekli haylazlığı pohpohladıklarını kabul etmeyerek sosyal duyarlılık için çağrıda bulunmaktadır.

HABABAM SINIFI OYUNCULARI KİMLER?

Münir Özkul – Kel Mahmut

Adile Naşit – Hafize Ana

Kemal Sunal – İnek Şaban

Halit Akçatepe – Güdük Necmi

Ahmet Sezerel – Ahmet Sezer

Şevket Altuğ – Kimya hocası Şevket

Şener Şen – Badi Ekrem

Ali Çamlıca – Edebiyat hocası Zühtü

Muharrem Gürses – Müdür

Hakkı Karadayı – Veysel Efendi

Cem Gürdap – Tulum Hayri

Feridun Şavlı – Domdom Ali

Cengiz Nezir – Bozum Cahit

Ahmet Arıman – Hayta İsmail

Bülent İğdiroğlu – Kalem Şakir

HABABAM SINIFI NEREDE ÇEKİLDİ?

Hababam Sınıfı hikayesinin geçtiği, Özel Çamlıca Lisesi olarak filmde yer alan mekan aslında bir okul değil. Üsküdar'da Validebağ Korusu içerisinde bulunan Adile Sultan Kasrı film için mekan olarak kullanılmıştır. Şuanda müze olark ziyaret edilebilir. Bakımı, temizliği düzenli olrak yapılan yapı, ziyaretçilere duygu dolu anlar yaşatmaktadır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Tarık Akan Çamlıca Haberler

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